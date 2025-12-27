Рейтинг@Mail.ru
В ОП предупредили об уголовной ответственности за вырубку елок в лесу - РИА Новости, 27.12.2025
03:06 27.12.2025
В ОП предупредили об уголовной ответственности за вырубку елок в лесу
В ОП предупредили об уголовной ответственности за вырубку елок в лесу - РИА Новости, 27.12.2025
В ОП предупредили об уголовной ответственности за вырубку елок в лесу
Штраф до 500 тысяч рублей или уголовная ответственность сроком до двух лет может грозить за вырубку хвойных насаждений, рассказал член комиссии ОП РФ по... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T03:06:00+03:00
2025-12-27T03:06:00+03:00
происшествия
россия
новый год
россия
происшествия, россия, новый год
Происшествия, Россия, Новый год
В ОП предупредили об уголовной ответственности за вырубку елок в лесу

РИА Новости: за вырубку елок в лесу грозит штраф или срок до двух лет

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Штраф до 500 тысяч рублей или уголовная ответственность сроком до двух лет может грозить за вырубку хвойных насаждений, рассказал член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Машаров в беседе с РИА Новости рассказал, что за незаконную вырубку хвойных насаждений в России предусмотрена административная и уголовная ответственность в зависимости от суммы причиненного ущерба.
"За незаконную вырубку деревьев в силу статьи 8.28 КоАП РФ предусмотрен штраф - от 3000 до 4000 рублей. В случае, если ущерб превысит 5000 рублей, то наступает уголовная ответственность по статье 260 УК РФ, за которую предусмотрено наказание: от штрафа в размере до 500000 рублей до лишения свободы на срок до 2 лет", - рассказал Машаров.
Он отметил, что размер ущерба рассчитывается по специальной методике. Например, если гражданин срубит одну елку, ее измеряют на высоте 1,3 метра от шейки корня, а если несколько - измеряют каждую и результаты суммируют. Для елки с диаметром ствола свыше 12 сантиметров стоимость древесины умножают на 50.
"Надо понимать, что приобретать елки, а также другие живые деревья, можно у юридических лиц, компаний или ритейла, имеющих разрешение на торговлю в данном месте. Если возникают сомнения, то попросите предоставить оригинал или заверенную копию документов", - добавил Машаров.
По его словам, у продавца также должны быть документы на сами деревья: договор с поставщиком, акт приема-передачи точного количества товара. Машаров отметил, что это важно еще и для того, чтобы убедиться в качестве деревьев, так как "дикие" насаждения, срубленные без разрешения, выращенные не на специальных фермах, могут быть заражены паразитами, которые, отогреваясь, селятся в квартире и причиняют неудобства людям и домашним животным.
