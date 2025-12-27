Российский экспорт в Латвию в 2025 году снизился почти в четыре раза

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Экспорт Латвии в Россию за 10 месяцев 2025 года составил 832 миллиона евро, российский в Латвию снизился в 3,7 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин.

"Главный парадокс нынешних крайне непростых двусторонних отношений заключается в том, что динамика латвийского экспорта в Россию , несмотря на бесконечные запретительные инициативы Риги по отношению к проживающим здесь русскоязычным жителям, не сильно претерпела изменения", - сказал он.

По словам высокопоставленного дипломата, окончательная статистика за 2025 год станет известная только в начале следующего года. Двусторонний товарооборот в 2024 году составил чуть более 1,4 миллиардов евро, при этом значительная его часть - 1,028 миллиарда - пришлась на латвийский экспорт в Россию.

"С учётом нынешней динамики есть все основания предполагать, что показатели латвийского экспорта в Россию за 2025 год будут незначительно отличаться от данных за прошлый год – в пределах 10% в сторону уменьшения. По опубликованным итогам за 10 месяцев текущего года общая стоимость таких поставок уже составила 832 миллиона евро", - отметил Касаткин.

Он сообщил, что номенклатура экспортных товаров из Латвии в Россию включает в основном алкогольную продукцию и её реэкспорт, фармацевтику, текстиль, обувь, косметику и парфюмерию.

"При этом, к сожалению, прогнозируем снижение общей стоимости импортированных из России товаров - за десять месяцев этого года данный показатель уже снизился в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив всего 93,627 миллионов евро", - сказал временный поверенный в делах России в Латвии.