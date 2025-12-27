https://ria.ru/20251227/eksport-2065047154.html
Российский экспорт в Латвию в 2025 году снизился почти в четыре раза
Российский экспорт в Латвию в 2025 году снизился почти в четыре раза - РИА Новости, 27.12.2025
Российский экспорт в Латвию в 2025 году снизился почти в четыре раза
Экспорт Латвии в Россию за 10 месяцев 2025 года составил 832 миллиона евро, российский в Латвию снизился в 3,7 раза по сравнению с тем же периодом прошлого... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T13:13:00+03:00
2025-12-27T13:13:00+03:00
2025-12-27T13:13:00+03:00
экономика
россия
латвия
рига
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730278203_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_49f9d881be3a8f237f071fb2f39850ee.jpg
https://ria.ru/20251227/posolstvo-2065027327.html
https://ria.ru/20251227/rossija-2065023907.html
россия
латвия
рига
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730278203_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_c16418b42b1b2b7c8585de5350cbe584.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, латвия, рига
Экономика, Россия, Латвия, Рига
Российский экспорт в Латвию в 2025 году снизился почти в четыре раза
Экспорт России в Латвию в 2025 году снизился в 3,7 раза
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Экспорт Латвии в Россию за 10 месяцев 2025 года составил 832 миллиона евро, российский в Латвию снизился в 3,7 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин.
"Главный парадокс нынешних крайне непростых двусторонних отношений заключается в том, что динамика латвийского экспорта в Россию
, несмотря на бесконечные запретительные инициативы Риги
по отношению к проживающим здесь русскоязычным жителям, не сильно претерпела изменения", - сказал он.
По словам высокопоставленного дипломата, окончательная статистика за 2025 год станет известная только в начале следующего года. Двусторонний товарооборот в 2024 году составил чуть более 1,4 миллиардов евро, при этом значительная его часть - 1,028 миллиарда - пришлась на латвийский экспорт в Россию.
"С учётом нынешней динамики есть все основания предполагать, что показатели латвийского экспорта в Россию за 2025 год будут незначительно отличаться от данных за прошлый год – в пределах 10% в сторону уменьшения. По опубликованным итогам за 10 месяцев текущего года общая стоимость таких поставок уже составила 832 миллиона евро", - отметил Касаткин.
Он сообщил, что номенклатура экспортных товаров из Латвии
в Россию включает в основном алкогольную продукцию и её реэкспорт, фармацевтику, текстиль, обувь, косметику и парфюмерию.
"При этом, к сожалению, прогнозируем снижение общей стоимости импортированных из России товаров - за десять месяцев этого года данный показатель уже снизился в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив всего 93,627 миллионов евро", - сказал временный поверенный в делах России в Латвии.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00 мск.