Египет ожидает расширение авиасообщения с Россией, заявил министр туризма
Египет ожидает расширение авиасообщения с Россией, заявил РИА Новости египетский министр туризма и древностей Шериф Фатхи.
КАИР, 27 дек - РИА Новости, Рустам Имаев. Египет ожидает расширение авиасообщения с Россией, заявил РИА Новости египетский министр туризма и древностей Шериф Фатхи.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров
заявил, что Москва
и Каир
обсуждают расширение прямого авиасообщения между Россией
и курортами Египта
.
"Мы ожидаем, что будет больше рейсов, потому что российские туристы очень важны для нас", - сказал Фатхи
.
Ранее египетский министр сообщал РИА Новости, что около двух миллионов россиян уже посетили Египет в 2025 году, они занимают первую строчку среди иностранных туристов в стране.
Власти Египта ожидают, что по итогам 2025 года число иностранных туристов, посетивших страну, составит 19 миллионов.