Египет ожидает расширение авиасообщения с Россией, заявил министр туризма - РИА Новости, 27.12.2025
06:09 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/egipet-2065014983.html
Египет ожидает расширение авиасообщения с Россией, заявил министр туризма
египет, россия, москва, шериф фатхи, сергей лавров
Египет, Россия, Москва, Шериф Фатхи, Сергей Лавров
Египет ожидает расширение авиасообщения с Россией, заявил министр туризма

Флаги России и Египта
Флаги России и Египта. Архивное фото
КАИР, 27 дек - РИА Новости, Рустам Имаев. Египет ожидает расширение авиасообщения с Россией, заявил РИА Новости египетский министр туризма и древностей Шериф Фатхи.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва и Каир обсуждают расширение прямого авиасообщения между Россией и курортами Египта.
"Мы ожидаем, что будет больше рейсов, потому что российские туристы очень важны для нас", - сказал Фатхи.
Ранее египетский министр сообщал РИА Новости, что около двух миллионов россиян уже посетили Египет в 2025 году, они занимают первую строчку среди иностранных туристов в стране.
Власти Египта ожидают, что по итогам 2025 года число иностранных туристов, посетивших страну, составит 19 миллионов.
Египет готов участвовать в подготовке третьего саммита Россия — Африка
20 декабря, 14:21
Египет готов участвовать в подготовке третьего саммита Россия — Африка
Египет Россия Москва Шериф Фатхи Сергей Лавров
 
 
