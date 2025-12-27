Рейтинг@Mail.ru
27.12.2025
14:06 27.12.2025
Ефимов: около 3,4 тысячи московских семей переехали по реновации в Люблине
Ефимов: около 3,4 тысячи московских семей переехали по реновации в Люблине
Ефимов: около 3,4 тысячи московских семей переехали по реновации в Люблине
Примерно 3,4 тысячи московских семей, участвующих в программе реновации, переехали в новые квартиры в районе Люблино на юго-востоке города, рассказал заммэра... РИА Новости, 27.12.2025
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: около 3,4 тысячи московских семей переехали по реновации в Люблине

Ефимов: в районе Люблино по программе реновации расселили более 50 домов

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Примерно 3,4 тысячи московских семей, участвующих в программе реновации, переехали в новые квартиры в районе Люблино на юго-востоке города, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Всего 152 старых многоквартирных дома будет расселено в Люблине в рамках действующей программы реновации – новоселье в квартирах современных жилых комплексов отпразднуют 29,7 тысячи москвичей, отметил замглавы города. Новостройки и объекты инфраструктуры появляются на месте демонтированных старых жилых зданий, добавил Ефимов.
"В 2021 году в Люблине под заселение передали первые новостройки на улице Люблинской, 76 корпуса 3 и 4. Туда начали переезжать жители сразу четырех старых домов. Сегодня количество расселенных домов старого жилого фонда достигло 51. Новоселье в новых квартирах отпраздновали около 3,4 тысячи семей", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что жителям района Люблино на данный момент передали под заселение по реновации 18 новостроек с более чем пятью тысячами квартир. Жилье предлагается с улучшенной отделкой, что позволяет москвичам сэкономить на ремонте и переехать без промедлений.
Все жилые комплексы для участников программы реновации, кроме того, построены с соблюдением стандартов безбарьерной среды: в подъездах домов запроектированы широкие проходы, вестибюли и лифтовые холлы лишены лестниц, а пешеходные дорожки во дворах удобны для передвижения как людей с ограниченными возможностями, так и родителей с колясками, дополнил глава департамента.
Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 советских многоквартирных домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за восемь лет практической реализации программы в столице построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще свыше 10,5 миллиона "квадратов". По его словам, в 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по реновации более 215 тысяч москвичей.
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
