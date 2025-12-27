Ефимов: около 3,4 тысячи московских семей переехали по реновации в Люблине

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Примерно 3,4 тысячи московских семей, участвующих в программе реновации, переехали в новые квартиры в районе Люблино на юго-востоке города, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Всего 152 старых многоквартирных дома будет расселено в Люблине в рамках действующей программы реновации – новоселье в квартирах современных жилых комплексов отпразднуют 29,7 тысячи москвичей, отметил замглавы города. Новостройки и объекты инфраструктуры появляются на месте демонтированных старых жилых зданий, добавил Ефимов.

"В 2021 году в Люблине под заселение передали первые новостройки на улице Люблинской, 76 корпуса 3 и 4. Туда начали переезжать жители сразу четырех старых домов. Сегодня количество расселенных домов старого жилого фонда достигло 51. Новоселье в новых квартирах отпраздновали около 3,4 тысячи семей", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что жителям района Люблино на данный момент передали под заселение по реновации 18 новостроек с более чем пятью тысячами квартир. Жилье предлагается с улучшенной отделкой, что позволяет москвичам сэкономить на ремонте и переехать без промедлений.

Все жилые комплексы для участников программы реновации, кроме того, построены с соблюдением стандартов безбарьерной среды: в подъездах домов запроектированы широкие проходы, вестибюли и лифтовые холлы лишены лестниц, а пешеходные дорожки во дворах удобны для передвижения как людей с ограниченными возможностями, так и родителей с колясками, дополнил глава департамента.