В Ростове-на-Дону автомобиль с пассажирами провалился в яму на дороге
27.12.2025
В Ростове-на-Дону автомобиль с пассажирами провалился в яму на дороге
В Ростове-на-Дону автомобиль с пассажирами провалился в яму на дороге
Автомобиль с двумя женщинами и ребенком провалился в яму на дороге в Ростове-на-Дону, никто не пострадал, сообщает СУСК России по Ростовской области. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T21:37:00+03:00
2025-12-27T21:37:00+03:00
В Ростове-на-Дону автомобиль с пассажирами провалился в яму на дороге

В Ростове-на-Дону автомобиль с двумя женщинами и ребенком провалился в яму

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 дек - РИА Новости. Автомобиль с двумя женщинами и ребенком провалился в яму на дороге в Ростове-на-Дону, никто не пострадал, сообщает СУСК России по Ростовской области.
"В ходе мониторинга социальных сетей выявлена информация о том, что на территории микрорайона "Суворовский" автомобиль с двумя женщинами и ребенком провалился в яму. Находившиеся в автомобиле лица не пострадали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подобные инциденты происходили на данном участке дороги и раньше.
По данному факту следствие организовало проверку. По результатам будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.
В Бурятии три человека погибли в ДТП
