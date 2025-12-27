Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии пострадавших в ДТП под Витебском

«

"Из 13 человек, доставленных специалистами бригад скорой медицинской помощи в Толочинскую ЦРБ и Оршанскую городскую больницу №1, сейчас на лечении остались пять пациентов. Все остальные пострадавшие после осмотров специалистами направлены на амбулаторное лечение", - сообщила заместитель главврача больницы №1 Орши Любовь Руммо. Ее комментарий опубликован в Telegram-канале министерства.