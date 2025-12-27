Минздрав Белоруссии рассказал о состоянии пострадавших в ДТП под Витебском

МИНСК, 27 дек - РИА Новости. Из 13 человек, доставленных бригадами скорой медицинской помощи в больницы после ДТП в Витебской области Белоруссии, на лечении остались пять пациентов, в том числе четверо россиян, остальные направлены на амбулаторное лечение, сообщило министерство здравоохранения Белоруссии.
ДТП с участием автобуса международного рейса "Брест-Москва" произошло около 2.30 (совпадает с мск) на автодороге М-1 "Брест–Минск–граница РФ" в Толочинском районе Витебской области. Автобус съехал с дороги и опрокинулся. Всего в автобусе находилось 14 человек, включая двух водителей. В результате аварии погибла женщина - пассажир автобуса. Тринадцать человек были доставлены в больницы, троих из них направили на амбулаторное лечение, а 10 были госпитализированы.

"Из 13 человек, доставленных специалистами бригад скорой медицинской помощи в Толочинскую ЦРБ и Оршанскую городскую больницу №1, сейчас на лечении остались пять пациентов. Все остальные пострадавшие после осмотров специалистами направлены на амбулаторное лечение", - сообщила заместитель главврача больницы №1 Орши Любовь Руммо. Ее комментарий опубликован в Telegram-канале министерства.
По словам Руммо, пациентам, госпитализированным в Оршанскую больницу, провели необходимые диагностические исследования.
"Сейчас в больнице находятся пятеро пострадавших, из них четверо - граждане России. У всех диагностированы травмы различной степени тяжести", - сообщила она.
Ситуация находится на контроле минздрава.
Посольство России в Белоруссии сообщило, что российские дипломаты находятся в контакте с правоохранительными органами, профильными ведомствами и медицинскими организациями республики.