В Бурятии три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 27.12.2025
17:59 27.12.2025
В Бурятии три человека погибли в ДТП
В Бурятии три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 27.12.2025
В Бурятии три человека погибли в ДТП
Трое человек погибли, и трое пострадали в лобовом столкновении автомобилей Toyota Vista и Haval в Бурятии, сообщила прокуратура республики. РИА Новости, 27.12.2025
происшествия, республика бурятия, toyota corolla, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Республика Бурятия, Toyota Corolla, Крушение вертолета в Дагестане
В Бурятии три человека погибли в ДТП

В Бурятии в лобовом столкновении Toyota Vista и Haval погибли три человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 27 дек - РИА Новости. Трое человек погибли, и трое пострадали в лобовом столкновении автомобилей Toyota Vista и Haval в Бурятии, сообщила прокуратура республики.
"По имеющимся данным, сегодня вечером на региональной трассе в районе села Кика произошло лобовое столкновение автомобилей Toyota Vista и Haval.
Водитель и двое пассажиров, находившиеся в автомобиле Toyota Vista, погибли. Водитель и двое пассажиров автомобиля Haval госпитализированы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в автомобили ещё и въехала Daewoo Nexia.
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП, будет дана оценка законности принятого органами полиции правового решения, а также соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.
Автомобиль скорой помощи. - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В Дагестане человек погиб в ДТП с фурой
15:44
 
