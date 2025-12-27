https://ria.ru/20251227/dtp-2065077814.html
В Бурятии три человека погибли в ДТП
Трое человек погибли, и трое пострадали в лобовом столкновении автомобилей Toyota Vista и Haval в Бурятии, сообщила прокуратура республики.
УЛАН-УДЭ, 27 дек - РИА Новости. Трое человек погибли, и трое пострадали в лобовом столкновении автомобилей Toyota Vista и Haval в Бурятии, сообщила прокуратура республики.
"По имеющимся данным, сегодня вечером на региональной трассе в районе села Кика произошло лобовое столкновение автомобилей Toyot
a Vista и Haval.
Водитель и двое пассажиров, находившиеся в автомобиле Toyota Vista, погибли. Водитель и двое пассажиров автомобиля Haval госпитализированы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в автомобили ещё и въехала Daewoo Nexia.
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП, будет дана оценка законности принятого органами полиции правового решения, а также соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.