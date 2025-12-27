В Бурятии три человека погибли в ДТП

УЛАН-УДЭ, 27 дек - РИА Новости. Трое человек погибли, и трое пострадали в лобовом столкновении автомобилей Toyota Vista и Haval в Бурятии, сообщила прокуратура республики.

"По имеющимся данным, сегодня вечером на региональной трассе в районе села Кика произошло лобовое столкновение автомобилей Toyot a Vista и Haval.

Водитель и двое пассажиров, находившиеся в автомобиле Toyota Vista, погибли. Водитель и двое пассажиров автомобиля Haval госпитализированы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в автомобили ещё и въехала Daewoo Nexia.