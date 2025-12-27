Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/dtp-2065061989.html
В Нижегородской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
В Нижегородской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 27.12.2025
В Нижегородской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Четыре человека погибли при столкновении большегруза с двумя легковыми автомобилями на трассе в Нижегородской области, сообщает МВД региона. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T15:28:00+03:00
2025-12-27T15:28:00+03:00
происшествия
нижегородская область
володарский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/32/1532683272_0:354:3011:2048_1920x0_80_0_0_deebf361bc7dbb5579f8c7d3b7bcd55b.jpg
https://ria.ru/20251226/brjansk-2064961964.html
https://ria.ru/20251222/bashkirija-2063738197.html
нижегородская область
володарский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/32/1532683272_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_889f67a8d933030dc261bd0bcbd33ee5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, володарский район
Происшествия, Нижегородская область, Володарский район
В Нижегородской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

В Нижегородской области в ДТП с большегрузом и легковушкой погибли 4 человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении большегруза с двумя легковыми автомобилями на трассе в Нижегородской области, сообщает МВД региона.
Смертельное ДТП произошло в субботу около 12.15 мск на трассе "М7" около поворота на поселок Смолино в Володарском районе.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В Брянской области два человека погибли в ДТП с грузовиком
Вчера, 18:19
"Водитель большегруза совершил столкновение с автомобилем "Лада Гранта" и "Опель Астра". В результате ДТП три человека погибли", - говорится в сообщении.
Еще один человек получил тяжелые травмы и вскоре скончался.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Последствия столкновения самосвала и двух легковых автомобилей на федеральной трассе М-5 на территории Альшеевского района Башкирии - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Башкирии четыре человека погибли в ДТП
22 декабря, 08:27
 
ПроисшествияНижегородская областьВолодарский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала