В Нижегородской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
В Нижегородской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 27.12.2025
В Нижегородской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Четыре человека погибли при столкновении большегруза с двумя легковыми автомобилями на трассе в Нижегородской области, сообщает МВД региона. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T15:28:00+03:00
2025-12-27T15:28:00+03:00
2025-12-27T15:28:00+03:00
происшествия
нижегородская область
володарский район
нижегородская область
володарский район
Происшествия, Нижегородская область, Володарский район
