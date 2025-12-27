В Белоруссии возбудили дело после ДТП с автобусом, где пострадали россияне

"Следователи продолжают работать на месте ДТП в Толочинском районе. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 (Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - сообщил следственный комитет в своем Telegram-канале.