В Белоруссии возбудили дело после ДТП с автобусом, где пострадали россияне

МИНСК, 27 дек - РИА Новости. Уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, возбудили в Белоруссии после ДТП, в котором погиб один человек и десять были госпитализированы, сообщил следственный комитет Белоруссии.
ДТП с участием автобуса международного рейса "Брест-Москва" произошло около 02.30 мск на автодороге М-1 "Брест–Минск–граница РФ" в Толочинском районе Витебской области. Автобус съехал с дороги и опрокинулся. В результате аварии погибла женщина - пассажир автобуса, еще десять человек госпитализированы. Всего в автобусе находилось 14 человек, включая двух водителей. Как сообщили в посольстве России в Минске РИА Новости, среди пострадавших в ДТП пятеро граждан России.
"Следователи продолжают работать на месте ДТП в Толочинском районе. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 (Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - сообщил следственный комитет в своем Telegram-канале.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
