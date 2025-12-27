В Приангарье четыре человека погибли в ДТП

ИРКУТСК, 27 дек - РИА Новости. Четыре человека, в том числе 5-летний ребенок, погибли в ДТП с иномаркой и большегрузом на трассе Р-258 "Сибирь" в Приангарье, еще один человек доставлен в больницу, сообщает Иркутская областная прокуратура.