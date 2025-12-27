В Приангарье четыре человека погибли в ДТП

ИРКУТСК, 27 дек - РИА Новости. Четыре человека, в том числе 5-летний ребенок, погибли в ДТП с иномаркой и большегрузом на трассе Р-258 "Сибирь" в Приангарье, еще один человек доставлен в больницу, сообщает Иркутская областная прокуратура.
Прокуратура контролирует установление обстоятельств смертельного ДТП в Усольском районе.
"По предварительным данным, 27.12.2025 в дневное время федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Усольском районе в результате столкновения большегруза и автомашины Toyota Highlander от полученных травм скончались четверо пассажиров второго автомобиля - трое женщин в возрасте от 33 до 88 лет и 5-летняя девочка. Водитель иномарки доставлен в медицинское учреждение Ангарска", - говорится в сообщении.
На место происшествия выезжал прокурор города Усолье-Сибирское. Устанавливаются причины и условия, при которых произошло дорожно-транспортное происшествие.
По данным региональной ГАИ, водитель Toyota Highlander, следуя по трассе, столкнулся с попутно движущимся автомобилем Honda Odyssey, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом Dongfeng.