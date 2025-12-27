Рейтинг@Mail.ru
В Приангарье четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/dtp-2065051794.html
В Приангарье четыре человека погибли в ДТП
В Приангарье четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 27.12.2025
В Приангарье четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека, в том числе 5-летний ребенок, погибли в ДТП с иномаркой и большегрузом на трассе Р-258 "Сибирь" в Приангарье, еще один человек доставлен в... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T14:11:00+03:00
2025-12-27T14:11:00+03:00
происшествия
усольский район (пермский край)
усолье-сибирское
гибдд мвд рф
toyota corolla
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065050747_0:168:1281:888_1920x0_80_0_0_6a2e2744d2da7b20d5f4837a1cd8edbd.jpg
https://ria.ru/20251227/dtp-2065049343.html
усольский район (пермский край)
усолье-сибирское
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065050747_0:1:1281:961_1920x0_80_0_0_d207d6b1bcec373700923d80117268ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, усольский район (пермский край), усолье-сибирское, гибдд мвд рф, toyota corolla, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Усольский район (Пермский край), Усолье-Сибирское, ГИБДД МВД РФ, Toyota Corolla, Крушение вертолета в Дагестане
В Приангарье четыре человека погибли в ДТП

В Приангарье четыре человека погибли в ДТП на трассе Р-258 "Сибирь"

© Фото : Прокуратура Иркутской областиПоследствия ДТП в Усольском районе Иркутской области
Последствия ДТП в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Фото : Прокуратура Иркутской области
Последствия ДТП в Усольском районе Иркутской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ИРКУТСК, 27 дек - РИА Новости. Четыре человека, в том числе 5-летний ребенок, погибли в ДТП с иномаркой и большегрузом на трассе Р-258 "Сибирь" в Приангарье, еще один человек доставлен в больницу, сообщает Иркутская областная прокуратура.
Прокуратура контролирует установление обстоятельств смертельного ДТП в Усольском районе.
© Фото : Прокуратура Иркутской областиПоследствия ДТП в Усольском районе Иркутской области
Последствия ДТП в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Фото : Прокуратура Иркутской области
Последствия ДТП в Усольском районе Иркутской области
"По предварительным данным, 27.12.2025 в дневное время федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Усольском районе в результате столкновения большегруза и автомашины Toyota Highlander от полученных травм скончались четверо пассажиров второго автомобиля - трое женщин в возрасте от 33 до 88 лет и 5-летняя девочка. Водитель иномарки доставлен в медицинское учреждение Ангарска", - говорится в сообщении.
На место происшествия выезжал прокурор города Усолье-Сибирское. Устанавливаются причины и условия, при которых произошло дорожно-транспортное происшествие.
По данным региональной ГАИ, водитель Toyota Highlander, следуя по трассе, столкнулся с попутно движущимся автомобилем Honda Odyssey, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом Dongfeng.
Последствия ДТП с участием 7 автомобилей в Дагестане - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В Дагестане семь машин попали в ДТП
13:51
 
ПроисшествияУсольский район (Пермский край)Усолье-СибирскоеГИБДД МВД РФToyota CorollaКрушение вертолета в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала