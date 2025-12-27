https://ria.ru/20251227/dron-2065076276.html
При атаке ВСУ погиб житель Белгородской области
При беспилотной атаке ВСУ на хутор Гаевка Волоконовского округа Белгородской области погиб мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T17:42:00+03:00
2025-12-27T17:42:00+03:00
2025-12-27T18:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
белгородская область
россия
Житель белгородского хутора Гаевка погиб при детонации дрона ВСУ на парковке