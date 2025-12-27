Рейтинг@Mail.ru
При атаке ВСУ погиб житель Белгородской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:42 27.12.2025 (обновлено: 18:15 27.12.2025)
При атаке ВСУ погиб житель Белгородской области
При беспилотной атаке ВСУ на хутор Гаевка Волоконовского округа Белгородской области погиб мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 27.12.2025
Житель белгородского хутора Гаевка погиб при детонации дрона ВСУ на парковке

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. При беспилотной атаке ВСУ на хутор Гаевка Волоконовского округа Белгородской области погиб мирный житель, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«

"В результате детонации FPV-дрона на парковке предприятия погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте", — написал он.

На месте атаки также поврежден автомобиль. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты в приграничных регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
