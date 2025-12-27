При атаке ВСУ погиб житель Белгородской области

"В результате детонации FPV-дрона на парковке предприятия погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте", — написал он.

На месте атаки также поврежден автомобиль. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты в приграничных регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.