https://ria.ru/20251227/dron-2065066113.html
При атаке дрона ВСУ пострадала мирная жительница Горловки
При атаке дрона ВСУ пострадала мирная жительница Горловки - РИА Новости, 27.12.2025
При атаке дрона ВСУ пострадала мирная жительница Горловки
Украинские войска атаковали поселок Мичурина в ДНР при помощи БПЛА, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T16:14:00+03:00
2025-12-27T16:14:00+03:00
2025-12-27T17:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
При атаке дрона ВСУ пострадала мирная жительница Горловки
При атаке украинского БПЛА на поселок Мичурина пострадала жительница Горловки