https://ria.ru/20251227/dron-2065044331.html
В Белгородской области мужчина пострадал при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ
В Белгородской области мужчина пострадал при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ - РИА Новости, 27.12.2025
В Белгородской области мужчина пострадал при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ
Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство в селе Коновалово Белгородской области, мужчина получил осколочные ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T12:35:00+03:00
2025-12-27T12:35:00+03:00
2025-12-27T12:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_0:190:3302:2047_1920x0_80_0_0_16fb1eed44363870813d9b07d7d8d18f.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573658_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_3b0136b19a034ce5acb1451070ebcee0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области мужчина пострадал при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ
Гладков: житель села Коновалово пострадал при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ