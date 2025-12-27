В Белгородской области сбили более 30 дронов за сутки

БЕЛГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 8 округов Белгородской области 51 беспилотником, из них 32 были сбиты и подавлены, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 22 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 28 снарядов. За медицинской помощью обратились 4 человека, у одного из них диагноз не подтвердился. За отчетный период различные повреждения выявлены в 7 частных домовладениях, оборудовании и 5 транспортных средствах.
При атаке ВСУ на Белгородскую область погибли два человека
1 декабря, 09:46
"В Шебекинском округе в селе Зимовное пострадали две мирные жительницы. После обследования в областной клинической больнице у одной женщины исключили предварительные диагнозы. Вторая пострадавшая продолжает лечение амбулаторно... Кроме того, над округом сбиты и подавлены 8 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что над Белгородским и Борисовским округом сбиты и подавлены 15 беспилотников, Валуйский и Волоконовский округа подверглись атакам 11 беспилотников, 5 из которых подавлены и сбиты. По данным главы области, в Грайворонском округе по восьми населенным пунктам выпущено 22 боеприпаса и совершены атаки 7 беспилотников, 2 из которых сбиты, ранены двое, в том числе ребёнок, по Краснояружскому и Ракитянскому округам выпущено 6 боеприпасов и совершены атаки 10 беспилотниками, 2 из которых подавлены и сбиты.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18