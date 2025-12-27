В Белгородской области сбили более 30 дронов за сутки

Он добавил, что над Белгородским и Борисовским округом сбиты и подавлены 15 беспилотников, Валуйский и Волоконовский округа подверглись атакам 11 беспилотников, 5 из которых подавлены и сбиты. По данным главы области, в Грайворонском округе по восьми населенным пунктам выпущено 22 боеприпаса и совершены атаки 7 беспилотников, 2 из которых сбиты, ранены двое, в том числе ребёнок, по Краснояружскому и Ракитянскому округам выпущено 6 боеприпасов и совершены атаки 10 беспилотниками, 2 из которых подавлены и сбиты.