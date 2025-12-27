Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области украинский дрон атаковал кафе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:03 27.12.2025 (обновлено: 11:07 27.12.2025)
В Запорожской области украинский дрон атаковал кафе
В Запорожской области украинский дрон атаковал кафе - РИА Новости, 27.12.2025
В Запорожской области украинский дрон атаковал кафе
Дрон ВСУ атаковал кафе в запорожском селе Водяное, ранен охранник, всего ВСУ за сутки ударили по региону 13 раз, сообщил губернатор Запорожской области Евгений... РИА Новости, 27.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
запорожская область
происшествия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
В Запорожской области украинский дрон атаковал кафе

Балицкий: дрон ВСУ атаковал кафе в селе Водяное, пострадал охранник

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал кафе в запорожском селе Водяное, ранен охранник, всего ВСУ за сутки ударили по региону 13 раз, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"В селе Водяное Каменско-Днепровского округа на территорию кафе были сброшены с БПЛА боеприпасы с детонацией. В результате пострадал охранник, который находился в кафе, – мужчина 1984 года рождения получил осколочные ранения. Он госпитализирован в хирургическое отделение", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, всего за прошедшие сутки зарегистрировано 13 фактов целенаправленной атаки противника на населенные пункты области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
