В Запорожской области украинский дрон атаковал кафе
В Запорожской области украинский дрон атаковал кафе
Дрон ВСУ атаковал кафе в запорожском селе Водяное, ранен охранник, всего ВСУ за сутки ударили по региону 13 раз, сообщил губернатор Запорожской области Евгений... РИА Новости, 27.12.2025
В Запорожской области украинский дрон атаковал кафе
Балицкий: дрон ВСУ атаковал кафе в селе Водяное, пострадал охранник