Умерла последняя из всемирно известных пятерняшек Дион
Умерла последняя из всемирно известных пятерняшек Дион
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Аннет Дион, последняя из остававшихся в живых пятерняшек Дион — первых в мире пяти близнецов, переживших младенчество, скончалась в возрасте 91 года, сообщает газета New York Times
"Аннет Дион <...> скончалась. <...> Ей был 91 год", — говорится в публикации.
Пятерняшки Дион родились 28 мая 1934 года в канадской провинции Онтарио. Считается, что они стали первыми пятью близнецами, которые пережили младенчество.
Ранее газета The New York Times отмечала, что пятерняшки обрели всемирную известность в считаные часы после родов. Они стали местной диковинкой, достопримечательностью для туристов. Издание напоминает, что первой из пяти умерла Эмили — ей было всего 20 лет. Другая сестра, Мари, оказалась в больнице из-за депрессии, она умерла в 36 лет. Позднее умерла Ивон. Сесиль умерла в августе 2025 года.