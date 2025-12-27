https://ria.ru/20251227/deti-2065024047.html
Дед Мороз оценил популярность Лабубу среди детей
Дети просили игрушку Лабубу примерно до лета 2025 года, сейчас интерес к ней пропал, сообщил в интервью РИА Новости Всероссийский Дед Мороз. РИА Новости, 27.12.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек - РИА Новости. Дети просили игрушку Лабубу примерно до лета 2025 года, сейчас интерес к ней пропал, сообщил в интервью РИА Новости Всероссийский Дед Мороз.
"Лабубу дети просили в прошлом году и примерно до лета 2025 года. Сейчас интерес к этой игрушке у ребятишек пропал", - сказал он.
Дед Мороз
также отметил, что Чебурашка
пользуется популярностью, но до славы Лабубу ему пока далеко.
"Чебурашка популярностью пользуется, конечно, но до прошлогодней славы Лабубу нашему милому ушастику, к сожалению, далеко. Искренне надеемся, что родители будут чаще читать своим деткам книги про Крокодила Гену", - сказал зимний волшебник.
Лабубу - это эльф-монстрик с зубастой улыбкой, созданный гонконгским дизайнером Касином Луном. Весной эти брелоки стали популярны по всему миру. Производит и продает игрушку китайская компания Pop Mart, у которой есть 571 магазин в 18 странах.