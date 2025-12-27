Рейтинг@Mail.ru
"Приходится рисковать": в Европе испугались встречи Трампа с Зеленским
02:00 27.12.2025
"Приходится рисковать": в Европе испугались встречи Трампа с Зеленским
"Приходится рисковать": в Европе испугались встречи Трампа с Зеленским
в мире
сша
украина
европа
дональд трамп
владимир зеленский
евросоюз
сша
украина
европа
в мире, сша, украина, европа, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз
В мире, США, Украина, Европа, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз
CNN: в Европе боятся, что Трамп поведет себя с Зеленским непредсказуемо

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В Европе опасаются, что возможная встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом может иметь непредсказуемые последствия, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
"Европейцы ожидают позитивной встречи, поскольку считают нынешнюю динамику отношений между США и Украиной продуктивной. Тем не менее, они признают, что исход любой встречи с Трампом непредсказуем", — говорится в материале.
Как сообщили телеканалу источники из Европы и США, лидеры ЕС на встрече присутствовать не будут.
"С Трампом всегда приходится рисковать", — приводятся в статье слова одного из представителей НАТО.
Накануне американский лидер после приглашения Зеленского посетить Украину заявил, что ждет главу киевского режима в Вашингтоне, не уточнив при этом, где и когда пройдет встреча. Сам президент США заявил, что инициативы Зеленского ничего не значат без его одобрения.
В миреСШАУкраинаЕвропаДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
Версия 2023.1 Beta
