Бастрыкин затребовал доклад по делу об убийстве на стройке в Москве - РИА Новости, 27.12.2025
19:20 27.12.2025
Бастрыкин затребовал доклад по делу об убийстве на стройке в Москве
Бастрыкин затребовал доклад по делу об убийстве на стройке в Москве
происшествия
россия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
Бастрыкин затребовал доклад по делу об убийстве на стройке в Москве

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании убийства, совершенного на стройке в Москве в результате конфликта между рабочими, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Ведомство со ссылкой на информацию из соцмедиа сообщило, что в Москве на одном из строительных объектов из-за выплат между приезжими рабочими произошел конфликт с применением холодного оружия. В результате происшествия один человек скончался.
По данному факту, как сообщает СК РФ, было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
"Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Беляеву Д.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.
Отмечается, что исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
