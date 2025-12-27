https://ria.ru/20251227/chp-2065071125.html
В Нижнем Тагиле девочка упала в канализационный люк
В Нижнем Тагиле девочка упала в канализационный люк - РИА Новости, 27.12.2025
В Нижнем Тагиле девочка упала в канализационный люк
Девочка упала в открытый канализационный люк по пути в школу в Нижнем Тагиле Свердловской области, ее доставили в больницу, сообщила пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T17:00:00+03:00
2025-12-27T17:00:00+03:00
2025-12-27T17:00:00+03:00
происшествия
нижний тагил
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/32/1532683272_0:354:3011:2048_1920x0_80_0_0_deebf361bc7dbb5579f8c7d3b7bcd55b.jpg
https://ria.ru/20250903/kolodets-2039394061.html
нижний тагил
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/32/1532683272_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_889f67a8d933030dc261bd0bcbd33ee5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний тагил, свердловская область
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловская область
В Нижнем Тагиле девочка упала в канализационный люк
В Нижнем Тагиле девочка упала в канализационный люк по пути в школу
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Девочка упала в открытый канализационный люк по пути в школу в Нижнем Тагиле Свердловской области, ее доставили в больницу, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в субботу.
"В Нижнем Тагиле
прокуратура проводит проверку в связи с получением несовершеннолетней девочкой телесных повреждений в результате падения в открытый канализационный люк по пути в школу", - говорится в сообщении.
По информации надзорного органа, происшествие случилось с 17-летней девочкой утром в пятницу около дома №37 по улице Орджоникидзе.
Выбраться ребенку помогли прохожие, уточняет пресс-служба, для обследования школьница была доставлена в детскую горбольницу, где ей был поставлен диагноз – ушиб мягкий тканей в области правой голени.
"Будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства при содержании коммунальной инфраструктуры", - отметили в прокуратуре.