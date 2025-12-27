Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Тагиле девочка упала в канализационный люк - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/chp-2065071125.html
В Нижнем Тагиле девочка упала в канализационный люк
В Нижнем Тагиле девочка упала в канализационный люк - РИА Новости, 27.12.2025
В Нижнем Тагиле девочка упала в канализационный люк
Девочка упала в открытый канализационный люк по пути в школу в Нижнем Тагиле Свердловской области, ее доставили в больницу, сообщила пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T17:00:00+03:00
2025-12-27T17:00:00+03:00
происшествия
нижний тагил
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/32/1532683272_0:354:3011:2048_1920x0_80_0_0_deebf361bc7dbb5579f8c7d3b7bcd55b.jpg
https://ria.ru/20250903/kolodets-2039394061.html
нижний тагил
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/32/1532683272_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_889f67a8d933030dc261bd0bcbd33ee5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний тагил, свердловская область
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловская область
В Нижнем Тагиле девочка упала в канализационный люк

В Нижнем Тагиле девочка упала в канализационный люк по пути в школу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Девочка упала в открытый канализационный люк по пути в школу в Нижнем Тагиле Свердловской области, ее доставили в больницу, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в субботу.
Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку в связи с получением несовершеннолетней девочкой телесных повреждений в результате падения в открытый канализационный люк по пути в школу", - говорится в сообщении.
По информации надзорного органа, происшествие случилось с 17-летней девочкой утром в пятницу около дома №37 по улице Орджоникидзе.
Выбраться ребенку помогли прохожие, уточняет пресс-служба, для обследования школьница была доставлена в детскую горбольницу, где ей был поставлен диагноз – ушиб мягкий тканей в области правой голени.
"Будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства при содержании коммунальной инфраструктуры", - отметили в прокуратуре.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В Татарстане трое мужчин погибли в канализационном колодце
3 сентября, 14:57
 
ПроисшествияНижний ТагилСвердловская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала