В Нижнем Тагиле девочка упала в канализационный люк

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек – РИА Новости. Девочка упала в открытый канализационный люк по пути в школу в Нижнем Тагиле Свердловской области, ее доставили в больницу, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в субботу.

"В Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку в связи с получением несовершеннолетней девочкой телесных повреждений в результате падения в открытый канализационный люк по пути в школу", - говорится в сообщении.

По информации надзорного органа, происшествие случилось с 17-летней девочкой утром в пятницу около дома №37 по улице Орджоникидзе.

Выбраться ребенку помогли прохожие, уточняет пресс-служба, для обследования школьница была доставлена в детскую горбольницу, где ей был поставлен диагноз – ушиб мягкий тканей в области правой голени.