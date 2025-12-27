В Чернигове прогремели взрывы

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в Чернигове на севере Украины на фоне воздушной тревоги, передает агентство РБК-Украина.
"В Чернигове слышны взрывы" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на большей части территории Украины, в том числе в Черниговской области, звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
