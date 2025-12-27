https://ria.ru/20251227/chelovek-2065047651.html
В Красноярском крае в ДТП с молоковозом погибли три человека
Водитель автомобиля ВАЗ выехала на встречную полосу и столкнулась с молоковозом на участке трассы "Сибирь" в Красноярском крае, в результате три пассажира... РИА Новости, 27.12.2025
происшествия
красноярский край
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
