В Красноярском крае в ДТП с молоковозом погибли три человека
13:17 27.12.2025 (обновлено: 13:26 27.12.2025)
В Красноярском крае в ДТП с молоковозом погибли три человека
В Красноярском крае в ДТП с молоковозом погибли три человека - РИА Новости, 27.12.2025
В Красноярском крае в ДТП с молоковозом погибли три человека
Водитель автомобиля ВАЗ выехала на встречную полосу и столкнулась с молоковозом на участке трассы "Сибирь" в Красноярском крае, в результате три пассажира... РИА Новости, 27.12.2025
В Красноярском крае в ДТП с молоковозом погибли три человека

В Красноярском крае три человека погибли в ДТП с молоковозом

Последствия ДТП с участием молоковоза в Красноярском крае
Последствия ДТП с участием молоковоза в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краю
Последствия ДТП с участием молоковоза в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК, 27 дек - РИА Новости. Водитель автомобиля ВАЗ выехала на встречную полосу и столкнулась с молоковозом на участке трассы "Сибирь" в Красноярском крае, в результате три пассажира легковушки погибли, сообщает краевой главк МВД.
По его данным, ДТП произошло днем на 1025-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" в Канском округе края.
"Предварительно установлено, что... 26-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ, выехала на встречную полосу и допустила столкновение с молоковозом Volvo под управлением 55-летнего водителя. В результате происшествия трое пассажиров легкового автомобиля погибли, женщина-водитель доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
