08:27 27.12.2025 (обновлено: 08:30 27.12.2025)
В ДТП с грузовиком в Самарской области погибли два человека
В ДТП с грузовиком в Самарской области погибли два человека
САРАТОВ, 27 дек - РИА Новости. Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и "Камаза" в Шенталинском районе Самарской области, сообщили в субботу в региональном ГУ МВД.
Авария произошла в пятницу, в 20.40 мск, на втором километре автодороге "Шентала-Азеево".
"Водитель 2007 года рождения, управляя автомобилем Lada Vesta, двигался… со стороны села Шентала в направлении села Черемшан Республики Татарстан. В пути следования… выехал на полосу встречного (движения – ред.), где это разрешено, и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем "Камаз" под управлением мужчины 1980 года рождения. Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли", - рассказали в областном ГУ МВД.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства автокатастрофы.
