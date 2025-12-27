https://ria.ru/20251227/chelovek-2065021811.html
В ДТП с грузовиком в Самарской области погибли два человека
В ДТП с грузовиком в Самарской области погибли два человека - РИА Новости, 27.12.2025
В ДТП с грузовиком в Самарской области погибли два человека
Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и "Камаза" в Шенталинском районе Самарской области, сообщили в субботу в региональном ГУ... РИА Новости, 27.12.2025
самарская область
республика татарстан (татарстан)
самарская область
республика татарстан (татарстан)
