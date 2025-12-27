Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал о новых правилах оформления кассовых чеков - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:26 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/chek-2065013932.html
Юрист рассказал о новых правилах оформления кассовых чеков
Юрист рассказал о новых правилах оформления кассовых чеков - РИА Новости, 27.12.2025
Юрист рассказал о новых правилах оформления кассовых чеков
Все пользователи контрольно-кассовой техники (ККТ) с 1 января 2026 года будут обязаны учитывать в кассовом чеке наименование товара, работы или услуги,... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T05:26:00+03:00
2025-12-27T05:26:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
александр хаминский
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932952483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_45612b94a7e7ef4198c20462e1264230.jpg
https://ria.ru/20251222/fns-2063789394.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932952483_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b5f61476ab2a75155270ed5c08db44df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), александр хаминский, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Хаминский, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Юрист рассказал о новых правилах оформления кассовых чеков

РИА Новости: в кассовых чеках будут обязаны учитывать наименование и цену товара

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКассовый чек за товары
Кассовый чек за товары - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Кассовый чек за товары. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Все пользователи контрольно-кассовой техники (ККТ) с 1 января 2026 года будут обязаны учитывать в кассовом чеке наименование товара, работы или услуги, количество и цену за единицу, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"С 1 января 2026 года все пользователи ККТ обязаны будут указывать в кассовом чеке наименование товара, работы или услуги, количество и цену за единицу. И, если ранее некоторые виды деятельности могли указывать обобщенный признак, например, "товар", "услуги мастерской" и т.д., то теперь детальное указание наименований товаров станет обязательной для всех", - рассказал Хаминский.
Юрист отметил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) поручила территориальным инспекциям в I квартале 2026 года уведомить налогоплательщиков о повышении НДС и формировании отчетности с новой ставкой, которая с 1 января вырастет с 20% до 22%, а не контролировать правильность ее отображения в фискальных документах ККТ.
"В чеках на некоторые товары будет продолжать указываться льготная ставка 10%. Это относится, в частности, к детским товарам, лекарствам, социально значимым продуктам питания", - добавил Хаминский.
Юрист напомнил, что разработчики кассовых аппаратов дорабатывают программное обеспечение, после чего пользователям необходимо будет установить обновления. На период разработки и обновления ККТ продавцам необходимо будет проводить некоторые операции в ручном режиме.
Покупка - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
ФНС рассказала, как печатать кассовые чеки в 2026 году
22 декабря, 11:30
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Александр ХаминскийФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала