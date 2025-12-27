https://ria.ru/20251227/chek-2065013932.html
Юрист рассказал о новых правилах оформления кассовых чеков
Юрист рассказал о новых правилах оформления кассовых чеков - РИА Новости, 27.12.2025
Юрист рассказал о новых правилах оформления кассовых чеков
Все пользователи контрольно-кассовой техники (ККТ) с 1 января 2026 года будут обязаны учитывать в кассовом чеке наименование товара, работы или услуги,... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T05:26:00+03:00
2025-12-27T05:26:00+03:00
2025-12-27T05:26:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
александр хаминский
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932952483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_45612b94a7e7ef4198c20462e1264230.jpg
https://ria.ru/20251222/fns-2063789394.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932952483_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b5f61476ab2a75155270ed5c08db44df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), александр хаминский, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Александр Хаминский, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Юрист рассказал о новых правилах оформления кассовых чеков
РИА Новости: в кассовых чеках будут обязаны учитывать наименование и цену товара
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Все пользователи контрольно-кассовой техники (ККТ) с 1 января 2026 года будут обязаны учитывать в кассовом чеке наименование товара, работы или услуги, количество и цену за единицу, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"С 1 января 2026 года все пользователи ККТ обязаны будут указывать в кассовом чеке наименование товара, работы или услуги, количество и цену за единицу. И, если ранее некоторые виды деятельности могли указывать обобщенный признак, например, "товар", "услуги мастерской" и т.д., то теперь детальное указание наименований товаров станет обязательной для всех", - рассказал Хаминский
.
Юрист отметил, что Федеральная налоговая служба (ФНС
) поручила территориальным инспекциям в I квартале 2026 года уведомить налогоплательщиков о повышении НДС и формировании отчетности с новой ставкой, которая с 1 января вырастет с 20% до 22%, а не контролировать правильность ее отображения в фискальных документах ККТ.
"В чеках на некоторые товары будет продолжать указываться льготная ставка 10%. Это относится, в частности, к детским товарам, лекарствам, социально значимым продуктам питания", - добавил Хаминский.
Юрист напомнил, что разработчики кассовых аппаратов дорабатывают программное обеспечение, после чего пользователям необходимо будет установить обновления. На период разработки и обновления ККТ продавцам необходимо будет проводить некоторые операции в ручном режиме.