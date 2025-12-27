Рейтинг@Mail.ru
В чебоксарском аэропорту ограничили прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 27.12.2025
19:45 27.12.2025
В чебоксарском аэропорту ограничили прием и выпуск самолетов
В чебоксарском аэропорту ограничили прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Чебоксар, сообщает Росавиация. РИА Новости, 27.12.2025
В чебоксарском аэропорту ограничили прием и выпуск самолетов

В чебоксарском аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Чебоксар, сообщает Росавиация.
«
"Аэропорт Чебоксар. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
