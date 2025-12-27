https://ria.ru/20251227/chaykovskiy-2065019109.html
Потомок Чайковского рассказал, чему удивляются американцы
Потомок Чайковского рассказал, чему удивляются американцы
Многие американцы удивляются, когда узнают, насколько богата культурная жизнь в России, рассказал в интервью РИА Новости Денис фон Мекк, который приходится...
Денис фон Мекк: американцы удивляются, когда узнают о культурной жизни в России
ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Многие американцы удивляются, когда узнают, насколько богата культурная жизнь в России, рассказал в интервью РИА Новости Денис фон Мекк, который приходится пра-пра-правнучатым племянником Петра Чайковского.
"Когда я говорю, что сегодня в России
все замечательно, что у нас очень объемная и богатая культурная жизнь, это обычно вызывает удивление", - заявил фон Мекк.
По его словам, подчас люди не знают, что в России проводится множество конкурсов, осуществляются новые постановки, а залы на концертах классической музыки и спектаклях заполнены.
Он также отметил, что американцы интересуются творчеством Чайковского
. "Естественно, когда у людей сложилось определенное мнение и они узнают что-то новое, то они начинают уточнять и задают много вопросов", - сказал он.
Денис фон Мекк является со-основателем и руководителем международного благотворительного фонда, носящего имя его пра-пра-прабабушки Надежды Филаретовны фон Мекк, которая была меценаткой Чайковского. Впоследствии ее сын Николай женился на племяннице композитора Анне.