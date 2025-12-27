Рейтинг@Mail.ru
07:39 27.12.2025
Потомок Чайковского рассказал, чему удивляются американцы
Потомок Чайковского рассказал, чему удивляются американцы
россия, петр чайковский, новый год
Россия, Петр Чайковский, Новый год
Потомок Чайковского рассказал, чему удивляются американцы

Денис фон Мекк: американцы удивляются, когда узнают о культурной жизни в России

Русский композитор Петр Ильич Чайковский, 1887 год
Русский композитор Петр Ильич Чайковский, 1887 год. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Многие американцы удивляются, когда узнают, насколько богата культурная жизнь в России, рассказал в интервью РИА Новости Денис фон Мекк, который приходится пра-пра-правнучатым племянником Петра Чайковского.
"Когда я говорю, что сегодня в России все замечательно, что у нас очень объемная и богатая культурная жизнь, это обычно вызывает удивление", - заявил фон Мекк.
Балет Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Потомок Чайковского оценил влияние балета "Щелкунчик" на образ России в США
24 декабря, 08:26
По его словам, подчас люди не знают, что в России проводится множество конкурсов, осуществляются новые постановки, а залы на концертах классической музыки и спектаклях заполнены.
Он также отметил, что американцы интересуются творчеством Чайковского. "Естественно, когда у людей сложилось определенное мнение и они узнают что-то новое, то они начинают уточнять и задают много вопросов", - сказал он.
Денис фон Мекк является со-основателем и руководителем международного благотворительного фонда, носящего имя его пра-пра-прабабушки Надежды Филаретовны фон Мекк, которая была меценаткой Чайковского. Впоследствии ее сын Николай женился на племяннице композитора Анне.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Потомок Чайковского рассказал о важности культурной дипломатии
24 декабря, 03:13
 
