Потомок Чайковского рассказал, чему удивляются американцы

ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Многие американцы удивляются, когда узнают, насколько богата культурная жизнь в России, рассказал в интервью РИА Новости Денис фон Мекк, который приходится пра-пра-правнучатым племянником Петра Чайковского.

"Когда я говорю, что сегодня в России все замечательно, что у нас очень объемная и богатая культурная жизнь, это обычно вызывает удивление", - заявил фон Мекк.

По его словам, подчас люди не знают, что в России проводится множество конкурсов, осуществляются новые постановки, а залы на концертах классической музыки и спектаклях заполнены.

Он также отметил, что американцы интересуются творчеством Чайковского . "Естественно, когда у людей сложилось определенное мнение и они узнают что-то новое, то они начинают уточнять и задают много вопросов", - сказал он.