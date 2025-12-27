Рейтинг@Mail.ru
Статистика подтвердила слова Маска о жителях Брюсселя - РИА Новости, 27.12.2025
07:06 27.12.2025
Статистика подтвердила слова Маска о жителях Брюсселя
Статистика подтвердила слова Маска о жителях Брюсселя - РИА Новости, 27.12.2025
Статистика подтвердила слова Маска о жителях Брюсселя
Заявления Илона Маска о том, что столица Бельгии "уже не бельгийская" по происхождению жителей подтверждаются - 78% жителей Брюсселя имеют небельгийское... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T07:06:00+03:00
2025-12-27T07:06:00+03:00
брюссель
бельгия
северная африка
тео франкен
илон маск
евросоюз
брюссель
бельгия
северная африка
брюссель, бельгия, северная африка, тео франкен, илон маск, евросоюз
Брюссель, Бельгия, Северная Африка, Тео Франкен, Илон Маск, Евросоюз
Статистика подтвердила слова Маска о жителях Брюсселя

РИА Новости: в Брюсселе 78% жителей небельгийского происхождения

Города мира. Брюссель
Города мира. Брюссель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Заявления Илона Маска о том, что столица Бельгии "уже не бельгийская" по происхождению жителей подтверждаются - 78% жителей Брюсселя имеют небельгийское происхождение, следует из статистических данных Бельгии, с которыми ознакомились РИА Новости.
Маск в пятницу отреагировал на публикацию в соцсети X блогера Марио Науфала, который утверждал, что около трех четвертей детей в Брюсселе имеют неевропейское происхождение.
Брюссель перестал быть бельгийским городом, заявил Маск
Вчера, 08:54
По состоянию на 1 января 2025 года только 22% населения столичного региона относятся к бельгийскому происхождению, тогда как 40,8% являются бельгийцами иностранного происхождения, а 37,2% - вовсе не бельгийцами, свидетельствуют изученные РИА Новости данные федерального статистического ведомства Бельгии Statbel.
Среди населения иностранного происхождения и не бельгийцев наиболее распространены корни вне ЕС, согласно статистике происхождений. Наибольшие доли приходятся на жителей с происхождением из Северной Африки, стран к югу от Сахары, государств-кандидатов в ЕС и стран Западной Азии.
Столица Бельгии резко выделяется на фоне других регионов страны, однако эта тенденция наблюдается и по всей Бельгии, где в целом доля бельгийцев бельгийского происхождения снижается с возрастом: она составляет 85,0% среди тех, кому более 65 лет, 61,1% среди людей 18-64 лет и 51,2% среди детей 0-17 лет. Это означает, что демографические сдвиги уже закреплены и будут продолжаться.
Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен 11 октября заявил, что ситуация в области безопасности в Брюсселе, как политическая, так и социальная, стала драматичной. В середине декабря он сообщил, что бельгийские военнослужащие будут развернуты на улицах Брюсселя для совместного патрулирования с полицией на железнодорожной сети и для охраны синагог.
Многие проблемы Европы связаны с мигрантами, заявил Трамп
17 апреля, 21:29
 
БрюссельБельгияСеверная АфрикаТео ФранкенИлон МаскЕвросоюз
 
 
