Статистика подтвердила слова Маска о жителях Брюсселя

БРЮССЕЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Заявления Илона Маска о том, что столица Бельгии "уже не бельгийская" по происхождению жителей подтверждаются - 78% жителей Брюсселя имеют небельгийское происхождение, следует из статистических данных Бельгии, с которыми ознакомились РИА Новости.

Столица Бельгии резко выделяется на фоне других регионов страны, однако эта тенденция наблюдается и по всей Бельгии, где в целом доля бельгийцев бельгийского происхождения снижается с возрастом: она составляет 85,0% среди тех, кому более 65 лет, 61,1% среди людей 18-64 лет и 51,2% среди детей 0-17 лет. Это означает, что демографические сдвиги уже закреплены и будут продолжаться.