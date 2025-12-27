Статистика подтвердила слова Маска о жителях Брюсселя

БРЮССЕЛЬ, 27 дек – РИА Новости. Заявления Илона Маска о том, что столица Бельгии "уже не бельгийская" по происхождению жителей подтверждаются - 78% жителей Брюсселя имеют небельгийское происхождение, следует из статистических данных Бельгии, с которыми ознакомились РИА Новости.
Маск в пятницу отреагировал на публикацию в соцсети X блогера Марио Науфала, который утверждал, что около трех четвертей детей в Брюсселе имеют неевропейское происхождение.
По состоянию на 1 января 2025 года только 22% населения столичного региона относятся к бельгийскому происхождению, тогда как 40,8% являются бельгийцами иностранного происхождения, а 37,2% - вовсе не бельгийцами, свидетельствуют изученные РИА Новости данные федерального статистического ведомства Бельгии Statbel.
Среди населения иностранного происхождения и не бельгийцев наиболее распространены корни вне ЕС, согласно статистике происхождений. Наибольшие доли приходятся на жителей с происхождением из Северной Африки, стран к югу от Сахары, государств-кандидатов в ЕС и стран Западной Азии.
Столица Бельгии резко выделяется на фоне других регионов страны, однако эта тенденция наблюдается и по всей Бельгии, где в целом доля бельгийцев бельгийского происхождения снижается с возрастом: она составляет 85,0% среди тех, кому более 65 лет, 61,1% среди людей 18-64 лет и 51,2% среди детей 0-17 лет. Это означает, что демографические сдвиги уже закреплены и будут продолжаться.
Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен 11 октября заявил, что ситуация в области безопасности в Брюсселе, как политическая, так и социальная, стала драматичной. В середине декабря он сообщил, что бельгийские военнослужащие будут развернуты на улицах Брюсселя для совместного патрулирования с полицией на железнодорожной сети и для охраны синагог.
