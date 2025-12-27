МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Великобритания вводит программу оплачиваемой стажировки в вооруженных силах страны для молодых людей возрастом до 25 лет, по которой они будут проходить военную подготовку, сообщает британская газета i.
"Великобритания вводит новую программу военного "года перерыва" (год перерыва берут после школы и перед поступлением в университет – ред.), призванную нарастить набор в вооруженные силы… и дать молодым людям жизненные навыки", - говорится в сообщении газеты, которая также указывает на якобы угрозу со стороны России.
Отмечается, что набор начнется в марте 2026 года и будет доступен для лиц моложе 25 лет. Первый набор составит 150 человек, но в итоге, как утверждается, число участников программы превысит тысячу человек в год.
Ранее посольство РФ в Лондоне отмечало продолжение антироссийской истерии и призывало власти Великобритании прекратить изображать из России врага. В дипмиссии отметили, что на этой неделе с антироссийскими заявлениями выступили, в частности, глава разведки МИ-6 Блейз Метревели и начальник ВС Ричард Найтон.
Глава ВС Британии пожаловался на превосходство российской армии
16 декабря, 01:42