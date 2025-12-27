Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Британия введет стажировку в ВС страны для лиц до 25 лет
03:37 27.12.2025
СМИ: Британия введет стажировку в ВС страны для лиц до 25 лет
СМИ: Британия введет стажировку в ВС страны для лиц до 25 лет
Великобритания вводит программу оплачиваемой стажировки в вооруженных силах страны для молодых людей возрастом до 25 лет, по которой они будут проходить военную РИА Новости, 27.12.2025
СМИ: Британия введет стажировку в ВС страны для лиц до 25 лет

I: Британия введет стажировку в ВС страны для лиц до 25 лет

© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Великобритания вводит программу оплачиваемой стажировки в вооруженных силах страны для молодых людей возрастом до 25 лет, по которой они будут проходить военную подготовку, сообщает британская газета i.
"Великобритания вводит новую программу военного "года перерыва" (год перерыва берут после школы и перед поступлением в университет – ред.), призванную нарастить набор в вооруженные силы… и дать молодым людям жизненные навыки", - говорится в сообщении газеты, которая также указывает на якобы угрозу со стороны России.
Отмечается, что набор начнется в марте 2026 года и будет доступен для лиц моложе 25 лет. Первый набор составит 150 человек, но в итоге, как утверждается, число участников программы превысит тысячу человек в год.
Ранее посольство РФ в Лондоне отмечало продолжение антироссийской истерии и призывало власти Великобритании прекратить изображать из России врага. В дипмиссии отметили, что на этой неделе с антироссийскими заявлениями выступили, в частности, глава разведки МИ-6 Блейз Метревели и начальник ВС Ричард Найтон.
Военная техника во время совместных военных учений России и Белоруссии Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Глава ВС Британии пожаловался на превосходство российской армии
16 декабря, 01:42
 
РоссияВеликобританияЛондонВ миреМи-6
 
 
