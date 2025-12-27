https://ria.ru/20251227/bpla-2065078934.html
Собянин рассказал о еще двух сбитых БПЛА
Собянин рассказал о еще двух сбитых БПЛА - РИА Новости, 27.12.2025
Собянин рассказал о еще двух сбитых БПЛА
Система ПВО уничтожила два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T18:11:00+03:00
2025-12-27T18:11:00+03:00
2025-12-27T18:14:00+03:00
москва
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_2c6511ed0ca3702e734eb4c17f6310b9.jpg
https://ria.ru/20251227/svo-2065046903.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_181:0:2880:2024_1920x0_80_0_0_edbe0faf5c52d85e6a916df05e074064.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, безопасность, сергей собянин
Москва, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Собянин
Собянин рассказал о еще двух сбитых БПЛА
Собянин: ПВО сбила еще два летевших на Москву украинских БПЛА