Собянин сообщил о еще двух сбитых БПЛА
Уничтожены еще два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 27.12.2025
