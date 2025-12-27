https://ria.ru/20251227/bespilotniki-2065085772.html
Отражена атака еще двух летевших на Москву беспилотников
Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T19:05:00+03:00
2025-12-27T19:05:00+03:00
2025-12-27T19:07:00+03:00
Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку еще двух летевших на Москву дронов