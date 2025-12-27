https://ria.ru/20251227/bespilotniki-2065081999.html
Уничтожены еще пять беспилотников, летевших на Москву
Уничтожено еще пять вражеских БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 27.12.2025
Уничтожены еще пять беспилотников, летевших на Москву
Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку еще пяти летевших на Москву дронов