Силы ПВО отразили атаку еще двух летевших на Москву беспилотников
Атака еще двух летевших на Москву беспилотников отражена силами ПВО, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T18:21:00+03:00
2025-12-27T18:21:00+03:00
2025-12-27T18:23:00+03:00
москва
украина
Силы ПВО отразили атаку еще двух летевших на Москву беспилотников
