Специальная военная операция на Украине
 
18:19 27.12.2025 (обновлено: 18:24 27.12.2025)
Над российскими регионами уничтожили 111 украинских дронов
Над российскими регионами уничтожили 111 украинских дронов
Средства ПВО уничтожили 111 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами Российской Федерации за три часа, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 27.12.2025
Над российскими регионами уничтожили 111 украинских дронов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСамоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в Московской области
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 111 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами Российской Федерации за три часа, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Двадцать седьмого декабря с 15.00 до 18.00 дежурными средствами ПВО уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 73 - над территорией Брянской области, 20 - над территорией Калужской области, восемь БПЛА уничтожены над московским регионом, пять - над территорией Тульской области, три - над территорией Орловской области и два - над территорией Смоленской области", - говорится в сообщении.
