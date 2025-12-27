https://ria.ru/20251227/bespilotniki-2065080378.html
Над российскими регионами уничтожили 111 украинских дронов
Над российскими регионами уничтожили 111 украинских дронов
Средства ПВО уничтожили 111 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами Российской Федерации за три часа, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 27.12.2025
