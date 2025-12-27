https://ria.ru/20251227/bespilotniki-2065070827.html
ПВО уничтожила три беспилотника, летевших на Москву
Силы ПВО уничтожили три БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T17:00:00+03:00
2025-12-27T17:00:00+03:00
2025-12-27T17:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
беспилотники
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Москва, Сергей Собянин, Беспилотники, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ПВО
Собянин заявил об уничтожении силами ПВО трех летевших на Москву беспилотников