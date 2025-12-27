https://ria.ru/20251227/bespilotniki-2065018067.html
ПВО ночью сбила семь украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили семь украинских беспилотников над Краснодарским краем и Адыгеей, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.12.2025
