ПВО ночью сбила семь украинских беспилотников - РИА Новости, 27.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:16 27.12.2025 (обновлено: 07:17 27.12.2025)
ПВО ночью сбила семь украинских беспилотников
ПВО ночью сбила семь украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили семь украинских беспилотников над Краснодарским краем и Адыгеей, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.12.2025
ПВО ночью сбила семь украинских беспилотников

Силы ПВО ночью сбили семь БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Панцирь"
ЗРК Панцирь - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ЗРК "Панцирь". Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили семь украинских беспилотников над Краснодарским краем и Адыгеей, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА - над территорией Краснодарского края и три БПЛА – над территорией Республики Адыгея", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКраснодарский крайРеспублика АдыгеяМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
