https://ria.ru/20251227/bespilotnik-2065087793.html
Системой ПВО уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву
Системой ПВО уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 27.12.2025
Системой ПВО уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву
Системой ПВО уничтожен еще один БПЛА, атаковавший Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T19:19:00+03:00
2025-12-27T19:19:00+03:00
2025-12-27T19:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
пво
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_2c6511ed0ca3702e734eb4c17f6310b9.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_181:0:2880:2024_1920x0_80_0_0_edbe0faf5c52d85e6a916df05e074064.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, пво, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, ПВО, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Системой ПВО уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву
Собянин сообщил, что система ПВО уничтожила еще один летевший на Москву дрон