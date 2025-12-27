Рейтинг@Mail.ru
27.12.2025
12:21 27.12.2025 (обновлено: 12:34 27.12.2025)
Посольство уточнило число пострадавших в ДТП с автобусом в Белоруссии
В ДТП с автобусом в Белоруссии, по уточненным данным, пострадали пятеро граждан России, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Минске. РИА Новости, 27.12.2025
в мире, россия, витебская область, белоруссия
В мире, Россия, Витебская область, Белоруссия
Посольство уточнило число пострадавших в ДТП с автобусом в Белоруссии

Посольство России: пятеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Белоруссии

© Фото : МВД БеларусиПоследствия ДТП с автобусом международного сообщения в Витебской области Белоруссии
Последствия ДТП с автобусом международного сообщения в Витебской области Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Фото : МВД Беларуси
Последствия ДТП с автобусом международного сообщения в Витебской области Белоруссии
МИНСК, 27 дек - РИА Новости. В ДТП с автобусом в Белоруссии, по уточненным данным, пострадали пятеро граждан России, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Минске.
Ранее сообщалось о четверых россиянах, пострадавших в ДТП в Витебской области.
"По уточнённой информации, в результате ДТП с пассажирским автобусом "Брест – Москва" в Витебской области пострадали пятеро граждан России. Им оказывается медицинская помощь в отделениях хирургии и травматологии Оршанской городской больницы №1", - сообщили в посольстве.
Как сообщили в диппредставительстве, информацию о состоянии пострадавших можно уточнить по телефонам: +375-216-50-12-03, +375-216-53-38-76, +375-216-51-09-62.
"Российские дипломаты находятся в контакте с правоохранительными органами, профильными ведомствами и медицинскими организациями Республики Беларусь", - подчеркнули в посольстве.
ДТП с участием пассажирского автобуса международного сообщения "Брест – Москва" произошло 27 декабря около 02:40 ночи на автодороге М1 в Толочинском районе Витебской области. Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. В автобусе находились 14 человек, в том числа два водителя. Одна из пассажирок, по предварительным данным, гражданка Белоруссии, скончалась на месте происшествия. 10 человек были госпитализированы. По данным министерства здравоохранения Белоруссии, 13 человек были доставлены в Толочинскую центральную районную больницу и Оршанскую городскую больницу №1.
Трое пациентов Толочинской ЦРБ после осмотра были направлены на амбулаторное лечение. Из госпитализированных в Оршанскую городскую больницу №1 пациентов четыре человека госпитализированы в хирургическое отделение, пятеро – в травматологическое, один – в реанимационное. У них диагностированы травмы различной степени тяжести. Ситуация находится на контроле минздрава, сообщило министерство.
На месте ДТП с участием автобуса с белорусскими туристами в Польше - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
В Польше автобус с белорусскими туристами попал в ДТП
14 декабря, 15:23
 
