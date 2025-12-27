Посольство уточнило число пострадавших в ДТП с автобусом в Белоруссии

МИНСК, 27 дек - РИА Новости. В ДТП с автобусом в Белоруссии, по уточненным данным, пострадали пятеро граждан России, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Минске.

Ранее сообщалось о четверых россиянах, пострадавших в ДТП в Витебской области

"По уточнённой информации, в результате ДТП с пассажирским автобусом "Брест – Москва" в Витебской области пострадали пятеро граждан России . Им оказывается медицинская помощь в отделениях хирургии и травматологии Оршанской городской больницы №1", - сообщили в посольстве.

Как сообщили в диппредставительстве, информацию о состоянии пострадавших можно уточнить по телефонам: +375-216-50-12-03, +375-216-53-38-76, +375-216-51-09-62.

"Российские дипломаты находятся в контакте с правоохранительными органами, профильными ведомствами и медицинскими организациями Республики Беларусь", - подчеркнули в посольстве.

ДТП с участием пассажирского автобуса международного сообщения "Брест – Москва" произошло 27 декабря около 02:40 ночи на автодороге М1 в Толочинском районе Витебской области. Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. В автобусе находились 14 человек, в том числа два водителя. Одна из пассажирок, по предварительным данным, гражданка Белоруссии , скончалась на месте происшествия. 10 человек были госпитализированы. По данным министерства здравоохранения Белоруссии, 13 человек были доставлены в Толочинскую центральную районную больницу и Оршанскую городскую больницу №1.