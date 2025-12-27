В Витебской области десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом

МИНСК, 27 дек - РИА Новости. После ДТП с автобусом международного сообщения "Москва-Брест" в Витебской области госпитализированы 10 человек, в том числе один в реанимационное отделение, одна пассажирка скончалась до прибытия медработников, После ДТП с автобусом международного сообщения "Москва-Брест" в Витебской области госпитализированы 10 человек, в том числе один в реанимационное отделение, одна пассажирка скончалась до прибытия медработников, сообщило министерство здравоохранения Белоруссии.

Автобус, выехавший из Минска в сторону России , ночью попал в ДТП в Толочинском районе Витебской области на автодороге М1 "Брест - Минск - граница Российской Федерации". Водитель, по предварительной информации, не справился с управлением, автобус съехал в кювет и опрокинулся, сообщило ранее МВД республики.

"Как сообщает Республиканский центр организации медицинского реагирования минздрава: на место аварии были направлены бригады: интенсивной терапии, фельдшерские и реанимационные бригады. К глубокому сожалению, одна пассажирка автобуса скончалась до прибытия медработников", - говорится в официальном комментарии минздрава о состоянии пострадавших, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По информации министерства, 13 человек доставлены специалистами восьми бригад скорой медицинской помощи в Толочинскую ЦРБ и Оршанскую городскую больницу №1.