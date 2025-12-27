https://ria.ru/20251227/belorussija-2065030686.html
В Витебской области десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом
27.12.2025
В Витебской области десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом
После ДТП с автобусом международного сообщения "Москва-Брест" в Витебской области госпитализированы 10 человек, в том числе один в реанимационное отделение
МИНСК, 27 дек - РИА Новости.
После ДТП с автобусом международного сообщения "Москва-Брест" в Витебской области госпитализированы 10 человек, в том числе один в реанимационное отделение, одна пассажирка скончалась до прибытия медработников, сообщило
министерство здравоохранения Белоруссии.
Автобус, выехавший из Минска
в сторону России
, ночью попал в ДТП в Толочинском районе Витебской области
на автодороге М1 "Брест - Минск - граница Российской Федерации". Водитель, по предварительной информации, не справился с управлением, автобус съехал в кювет и опрокинулся, сообщило ранее МВД республики.
"Как сообщает Республиканский центр организации медицинского реагирования минздрава: на место аварии были направлены бригады: интенсивной терапии, фельдшерские и реанимационные бригады. К глубокому сожалению, одна пассажирка автобуса скончалась до прибытия медработников", - говорится в официальном комментарии минздрава о состоянии пострадавших, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
По информации министерства, 13 человек доставлены специалистами восьми бригад скорой медицинской помощи в Толочинскую ЦРБ и Оршанскую городскую больницу №1.
"Трое пациентов из Толочинской ЦРБ после осмотра специалистами направлены на амбулаторное лечение. Пациентам, госпитализированным в Оршанскую больницу, провели необходимые диагностические исследования. Сейчас четыре пациента госпитализированы в хирургическое отделение, пять - в травматологическое отделение, один - в реанимационное. У пациентов диагностированы травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.