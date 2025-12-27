Рейтинг@Mail.ru
В Витебской области десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом - РИА Новости, 27.12.2025
10:14 27.12.2025
В Витебской области десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом
В Витебской области десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом - РИА Новости, 27.12.2025
В Витебской области десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом
После ДТП с автобусом международного сообщения "Москва-Брест" в Витебской области госпитализированы 10 человек, в том числе один в реанимационное отделение,... РИА Новости, 27.12.2025
происшествия, витебская область, минск, россия, министерство здравоохранения белоруссии
Происшествия, Витебская область, Минск, Россия, Министерство здравоохранения Белоруссии
В Витебской области десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом

Десять человек госпитализировали после ДТП с автобусом "Москва-Брест"

© Фото : МВД БеларусиПоследствия ДТП с автобусом международного сообщения в Витебской области Белоруссии
Последствия ДТП с автобусом международного сообщения в Витебской области Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Фото : МВД Беларуси
Последствия ДТП с автобусом международного сообщения в Витебской области Белоруссии
МИНСК, 27 дек - РИА Новости. После ДТП с автобусом международного сообщения "Москва-Брест" в Витебской области госпитализированы 10 человек, в том числе один в реанимационное отделение, одна пассажирка скончалась до прибытия медработников, сообщило министерство здравоохранения Белоруссии.
Автобус, выехавший из Минска в сторону России, ночью попал в ДТП в Толочинском районе Витебской области на автодороге М1 "Брест - Минск - граница Российской Федерации". Водитель, по предварительной информации, не справился с управлением, автобус съехал в кювет и опрокинулся, сообщило ранее МВД республики.
"Как сообщает Республиканский центр организации медицинского реагирования минздрава: на место аварии были направлены бригады: интенсивной терапии, фельдшерские и реанимационные бригады. К глубокому сожалению, одна пассажирка автобуса скончалась до прибытия медработников", - говорится в официальном комментарии минздрава о состоянии пострадавших, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
По информации министерства, 13 человек доставлены специалистами восьми бригад скорой медицинской помощи в Толочинскую ЦРБ и Оршанскую городскую больницу №1.
"Трое пациентов из Толочинской ЦРБ после осмотра специалистами направлены на амбулаторное лечение. Пациентам, госпитализированным в Оршанскую больницу, провели необходимые диагностические исследования. Сейчас четыре пациента госпитализированы в хирургическое отделение, пять - в травматологическое отделение, один - в реанимационное. У пациентов диагностированы травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
