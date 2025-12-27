СМИ: "МЮ" готов заплатить "Реалу" 200 миллионов евро за Беллингема

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" готовит предложение в 200 миллионов евро за полузащитника мадридского "Реала" и сборной Англии по футболу Джуда Беллингема, сообщает OK Diario.
По информации источника, клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) предложит Беллингему шестилетний контракт с годовой зарплатой в 15 миллионов евро чистыми, что почти в два раза больше его зарплаты в "Реале".
Отмечается, что в действующем контракте Беллингема, рассчитанном до июня 2029 года, прописаны отступные в 1 миллиард евро и мадридский клуб не планирует расставаться с футболистом, однако ситуация может измениться в случае спада в его игре. Кроме того, "Реалу" летом придется совершить несколько продаж в том случае, если клуб не завоюет значимых трофеев по итогам текущего сезона.
Беллингему 22 года, он перешел в "Реал" из дортмундской "Боруссии" летом 2023 года за 127 миллионов евро. С мадридским клубом англичанин стал чемпионом Ла Лиги, выиграл Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. В текущем сезоне Беллингем провел за "Реал" 26 матчей и забил 6 мячей в различных турнирах.
