СМИ: "МЮ" готов заплатить "Реалу" 200 миллионов евро за Беллингема

Отмечается, что в действующем контракте Беллингема, рассчитанном до июня 2029 года, прописаны отступные в 1 миллиард евро и мадридский клуб не планирует расставаться с футболистом, однако ситуация может измениться в случае спада в его игре. Кроме того, "Реалу" летом придется совершить несколько продаж в том случае, если клуб не завоюет значимых трофеев по итогам текущего сезона.