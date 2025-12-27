Рейтинг@Mail.ru
00:43 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/bellingem-2065003920.html
СМИ: "МЮ" готов заплатить "Реалу" 200 миллионов евро за Беллингема
спорт, англия, джуд беллингем, реал мадрид, манчестер юнайтед, боруссия (дортмунд), английская премьер-лига (апл), чемпионат испании по футболу, суперкубок испании
Футбол, Спорт, Англия, Джуд Беллингем, Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Боруссия (Дортмунд), Английская премьер-лига (АПЛ), Чемпионат Испании по футболу, Суперкубок Испании
СМИ: "МЮ" готов заплатить "Реалу" 200 миллионов евро за Беллингема

Diario: "МЮ" готов заплатить "Реалу" 200 миллионов евро за Беллингема

© Соцсети футболистаДжуд Беллингем
Джуд Беллингем - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Соцсети футболиста
Джуд Беллингем. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" готовит предложение в 200 миллионов евро за полузащитника мадридского "Реала" и сборной Англии по футболу Джуда Беллингема, сообщает OK Diario.
По информации источника, клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) предложит Беллингему шестилетний контракт с годовой зарплатой в 15 миллионов евро чистыми, что почти в два раза больше его зарплаты в "Реале".
Отмечается, что в действующем контракте Беллингема, рассчитанном до июня 2029 года, прописаны отступные в 1 миллиард евро и мадридский клуб не планирует расставаться с футболистом, однако ситуация может измениться в случае спада в его игре. Кроме того, "Реалу" летом придется совершить несколько продаж в том случае, если клуб не завоюет значимых трофеев по итогам текущего сезона.
Беллингему 22 года, он перешел в "Реал" из дортмундской "Боруссии" летом 2023 года за 127 миллионов евро. С мадридским клубом англичанин стал чемпионом Ла Лиги, выиграл Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. В текущем сезоне Беллингем провел за "Реал" 26 матчей и забил 6 мячей в различных турнирах.
Бруну Фернандеш - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Лидер "МЮ" пропустит несколько игр из-за травмы
21 декабря, 23:57
 
