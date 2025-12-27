Банки дали прогноз по ипотеке в 2026 году

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россияне на фоне снижения ключевой ставки в следующем году начнут активнее брать рыночную ипотеку, в результате рынок ипотеки может впервые за два года показать заметный рост, заявили РИА Новости в крупнейших банках.

"Мы ждем снижения ставок по рыночным программам на фоне ожидаемого дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Это приведет к естественному росту доли классической ипотеки в общем объеме выдачи. В результате рынок будет постепенно восстанавливать баланс: доля рыночных программ, по нашим оценкам, в 2026 году может достичь паритета со льготными", - сообщили в пресс-службе ВТБ.

Также в ВТБ отметили, что по итогам следующего года рынок ипотеки может завершить период адаптации и впервые за два года показать рост.

"В 2026 году объем выдач продолжит плавно расти - при снижении ключевой ставки до 12% к концу года ставки по рыночной ипотеке могут снизиться до 16-17%. При дальнейшей корректировке условий программы семейной ипотеки доля льготных программ снизится с 76% в октябре 2025 года до примерно 65% к концу 2026 года", - отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Он ждет, что в следующем году объем выдачи ипотеки достигнет 5,2 триллиона рублей, что на 22% больше оценки на 2025 год.