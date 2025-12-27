Рейтинг@Mail.ru
Банки дали прогноз по ипотеке в 2026 году - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:56 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/bank-2065118030.html
Банки дали прогноз по ипотеке в 2026 году
Банки дали прогноз по ипотеке в 2026 году - РИА Новости, 27.12.2025
Банки дали прогноз по ипотеке в 2026 году
Россияне на фоне снижения ключевой ставки в следующем году начнут активнее брать рыночную ипотеку, в результате рынок ипотеки может впервые за два года показать РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T23:56:00+03:00
2025-12-27T23:56:00+03:00
экономика
"дом.рф"
центральный банк рф (цб рф)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064127450_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4c7f065b5e04ff151212a76c345e406c.jpg
https://realty.ria.ru/20251223/domklik-2064087463.html
https://realty.ria.ru/20251225/ipoteka-2064521843.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064127450_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e4edb6660b23236fc75399ef41568de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, "дом.рф", центральный банк рф (цб рф), новый год
Экономика, "Дом.РФ", Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Новый год
Банки дали прогноз по ипотеке в 2026 году

РИА Новости: рынок ипотеки может впервые за два года показать заметный рост

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Россияне на фоне снижения ключевой ставки в следующем году начнут активнее брать рыночную ипотеку, в результате рынок ипотеки может впервые за два года показать заметный рост, заявили РИА Новости в крупнейших банках.
"Мы ждем снижения ставок по рыночным программам на фоне ожидаемого дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Это приведет к естественному росту доли классической ипотеки в общем объеме выдачи. В результате рынок будет постепенно восстанавливать баланс: доля рыночных программ, по нашим оценкам, в 2026 году может достичь паритета со льготными", - сообщили в пресс-службе ВТБ.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
"Домклик": под условия семейной ипотеки сейчас попадают 12,5% домохозяйств
23 декабря, 14:10
Также в ВТБ отметили, что по итогам следующего года рынок ипотеки может завершить период адаптации и впервые за два года показать рост.
"В 2026 году объем выдач продолжит плавно расти - при снижении ключевой ставки до 12% к концу года ставки по рыночной ипотеке могут снизиться до 16-17%. При дальнейшей корректировке условий программы семейной ипотеки доля льготных программ снизится с 76% в октябре 2025 года до примерно 65% к концу 2026 года", - отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.
Он ждет, что в следующем году объем выдачи ипотеки достигнет 5,2 триллиона рублей, что на 22% больше оценки на 2025 год.
Банк "Дом.РФ" прогнозирует, что в 2026 году рыночная ипотека станет более доступной на фоне смягчения монетарной политики ЦБ. "При этом мы видим, что снижение ключевой ставки не повлияет на объем выдачи ипотеки по льготным программам, а объем выдачи рыночной ипотеки в банке увеличится, по нашим ожиданиям, в 1,5-2 раза относительно 2025 года", - добавили там.
Строительство новых домов в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Хуснуллин рассчитывает на рост доли рыночной ипотеки в 2026 году
25 декабря, 10:26
 
Экономика"Дом.РФ"Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Новый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала