В ДТП с автобусом в Витебской области погиб человек
09:32 27.12.2025
В ДТП с автобусом в Витебской области погиб человек
Автобус международного сообщения "Москва-Брест" попал в ДТП в Витебской области, в результате один человек погиб и шестеро госпитализированы, сообщило МВД... РИА Новости, 27.12.2025
минск
витебская область
минск
витебская область
Новости
МИНСК, 27 дек - РИА Новости. Автобус международного сообщения "Москва-Брест" попал в ДТП в Витебской области, в результате один человек погиб и шестеро госпитализированы, сообщило МВД Белоруссии в своем Telegram-канале.
"Сегодня около 02:40 в Толочинском районе на автодороге М1 "Брест - Минск - граница Российской Федерации" 43-летний водитель автобуса сообщением "Москва-Брест", двигаясь со стороны Минска, по предварительной информации, не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся", - говорится в сообщении.
В салоне находились два водителя и 12 пассажиров. "В результате ДТП 53-летняя женщина погибла, шесть человек госпитализированы", - сообщило МВД.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, медики, следственно-оперативная группа.
