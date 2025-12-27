https://ria.ru/20251227/avtobus-2065026792.html
В ДТП с автобусом в Витебской области погиб человек
Автобус международного сообщения "Москва-Брест" попал в ДТП в Витебской области, в результате один человек погиб и шестеро госпитализированы, сообщило МВД... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T09:32:00+03:00
2025-12-27T09:32:00+03:00
2025-12-27T09:50:00+03:00
происшествия
мвд белоруссии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
минск
витебская область
гибдд мвд рф
минск
витебская область
В ДТП с автобусом в Витебской области погиб человек
В Витебской области в ДТП с автобусом погиб человек, шестерых госпитализировали