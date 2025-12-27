Рейтинг@Mail.ru
16:41 27.12.2025
В России планируют выделить более 25 миллиардов рублей на лизинг вертолетов
Ми-17. Архивное фото
КАЗАНЬ, 27 дек - РИА Новости. Более 25 миллиардов рублей планируется выделить за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на вторую трехлетнюю программу лизинга вертолетов в России, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Более 25 миллиардов рублей планируется выделить за счет средств Фонда национального благосостояния для того, чтобы профинансировать еще больше 70 вертолетов, которые будут построены на Казанском вертолетном заводе", — сказал министр о продлении программы лизинга вертолетной техники в России.
Ранее Алиханов сказал, что программу льготного лизинга на вертолеты в России планируется продлить, соответствующий вопрос уже активно прорабатывается.
10 октября, 08:08
 
