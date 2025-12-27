Рейтинг@Mail.ru
В Астрахани стабилизируется ситуация с заболеваемостью гриппом - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/astrahan-2065071645.html
В Астрахани стабилизируется ситуация с заболеваемостью гриппом
В Астрахани стабилизируется ситуация с заболеваемостью гриппом - РИА Новости, 27.12.2025
В Астрахани стабилизируется ситуация с заболеваемостью гриппом
Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Астрахани стабилизируется, рекомендаций продлевать карантин в школах нет, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T17:09:00+03:00
2025-12-27T17:09:00+03:00
астрахань
астраханская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869378267_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_bbb44d320afe28a3cf800b057249f392.jpg
https://ria.ru/20251223/gripp-2063980711.html
астрахань
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869378267_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_bc8775dd1cfbb8bab5037169408dd6c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
астрахань, астраханская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Астрахань, Астраханская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
В Астрахани стабилизируется ситуация с заболеваемостью гриппом

В Астрахани стабилизируется ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник держит шприц
Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Медицинский работник держит шприц . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Астрахани стабилизируется, рекомендаций продлевать карантин в школах нет, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора Астраханской области.
Ранее в связи с подъем заболеваемости респираторными вирусными инфекциями и гриппом с 18 до 27 декабря во всех школах и учреждениях дополнительного образования Астрахани был введен карантин.
"Предложения о продлении карантина мы не давали... Заболеваемость снизилась, ситуация стабилизируется", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что сезонная заболеваемость ОРВИ и гриппом остается.
Он призвал соблюдать общие меры профилактики: по возможности избегать мест массового скопления людей; регулярно проветривать помещения; мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком. При появлении симптомов респираторного заболевания рекомендуется оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.
Лекарства, принимаемые во время простуды - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Врач рассказала, как отличить грипп от ОРВИ по первым признакам
23 декабря, 02:17
 
АстраханьАстраханская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала