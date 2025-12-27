В Астрахани стабилизируется ситуация с заболеваемостью гриппом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Астрахани стабилизируется, рекомендаций продлевать карантин в школах нет, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора Астраханской области.

Ранее в связи с подъем заболеваемости респираторными вирусными инфекциями и гриппом с 18 до 27 декабря во всех школах и учреждениях дополнительного образования Астрахани был введен карантин.

"Предложения о продлении карантина мы не давали... Заболеваемость снизилась, ситуация стабилизируется", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что сезонная заболеваемость ОРВИ и гриппом остается.