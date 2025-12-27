https://ria.ru/20251227/astrahan-2065071645.html
В Астрахани стабилизируется ситуация с заболеваемостью гриппом
В Астрахани стабилизируется ситуация с заболеваемостью гриппом - РИА Новости, 27.12.2025
В Астрахани стабилизируется ситуация с заболеваемостью гриппом
Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Астрахани стабилизируется, рекомендаций продлевать карантин в школах нет, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T17:09:00+03:00
2025-12-27T17:09:00+03:00
2025-12-27T17:09:00+03:00
астрахань
астраханская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869378267_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_bbb44d320afe28a3cf800b057249f392.jpg
https://ria.ru/20251223/gripp-2063980711.html
астрахань
астраханская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869378267_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_bc8775dd1cfbb8bab5037169408dd6c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астрахань, астраханская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Астрахань, Астраханская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
В Астрахани стабилизируется ситуация с заболеваемостью гриппом
В Астрахани стабилизируется ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Астрахани стабилизируется, рекомендаций продлевать карантин в школах нет, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора Астраханской области.
Ранее в связи с подъем заболеваемости респираторными вирусными инфекциями и гриппом с 18 до 27 декабря во всех школах и учреждениях дополнительного образования Астрахани
был введен карантин.
"Предложения о продлении карантина мы не давали... Заболеваемость снизилась, ситуация стабилизируется", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что сезонная заболеваемость ОРВИ и гриппом остается.
Он призвал соблюдать общие меры профилактики: по возможности избегать мест массового скопления людей; регулярно проветривать помещения; мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком. При появлении симптомов респираторного заболевания рекомендуется оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.