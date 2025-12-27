https://ria.ru/20251227/armija-2065106235.html
В Минобороны рассказали об освобождении Гуляйполя
В Минобороны рассказали об освобождении Гуляйполя - РИА Новости, 27.12.2025
В Минобороны рассказали об освобождении Гуляйполя
Российская армия взяла под контроль район более 76 квадратных километров при освобождении Гуляйполя, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 27.12.2025
Новости
В Минобороны рассказали об освобождении Гуляйполя
Минобороны: ВС РФ заняли более 76 квадратных км при освобождении Гуляйполя