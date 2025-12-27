Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали об освобождении Гуляйполя - РИА Новости, 27.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:40 27.12.2025
В Минобороны рассказали об освобождении Гуляйполя
В Минобороны рассказали об освобождении Гуляйполя
Российская армия взяла под контроль район более 76 квадратных километров при освобождении Гуляйполя, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 27.12.2025
специальная военная операция на украине
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали об освобождении Гуляйполя

Минобороны: ВС РФ заняли более 76 квадратных км при освобождении Гуляйполя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМинобороны РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Минобороны РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Российская армия взяла под контроль район более 76 квадратных километров при освобождении Гуляйполя, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"В ходе боевых действий взят под контроль район обороны площадью более 76 квадратных километров", - говорится в сообщении.
Командующий "Востока" отчитался о занятых территориях
Специальная военная операция на Украине
 
 
