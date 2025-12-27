Аккаунт Ники Минаж в соцсети деактивировали из-за критики пропаганды ЛГБТ*

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Аккаунт американской рэп-исполнительницы Ники Минаж в соцсети Instagram* (признана экстремистской, запрещена на территории РФ) деактивирован, после того как она раскритиковала губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за пропаганду трансгендерной** повестки (движение ЛГБТ** признано экстремистским и запрещено в РФ) среди детей и предрекла конец его карьеры.

Ранее Минаж раскритиковала Ньюсома за пропаганду трансгендерной** повестки среди детей и заявила, что это станет концом его карьеры. Ньюсом в подкасте издания New York Times заявил, что "хочет видеть трансгендерных** детей", и добавил, что в США нет ни одного губернатора, который подписал бы больше законов в поддержку трансгендеров**, чем он.

"Профиль недоступен. Возможно, ссылка недействительна или профиль удален", - говорится в сообщении, появляющемся при попытке перехода на страницу аккаунта @nickiminaj, который ранее использовался в качестве официальной страницы исполнительницы.

В октябре Ньюсом подтвердил, что после промежуточных выборов в конгресс США в следующем году рассмотрит возможность баллотироваться на президентских выборах 2028 года.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская