Рейтинг@Mail.ru
Аккаунт Ники Минаж в соцсети деактивировали из-за критики пропаганды ЛГБТ* - РИА Новости, 27.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
00:29 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/akkaunt-2065003077.html
Аккаунт Ники Минаж в соцсети деактивировали из-за критики пропаганды ЛГБТ*
Аккаунт Ники Минаж в соцсети деактивировали из-за критики пропаганды ЛГБТ* - РИА Новости, 27.12.2025
Аккаунт Ники Минаж в соцсети деактивировали из-за критики пропаганды ЛГБТ*
Аккаунт американской рэп-исполнительницы Ники Минаж в соцсети Instagram* (признана экстремистской, запрещена на территории РФ) деактивирован, после того как она РИА Новости, 27.12.2025
2025-12-27T00:29:00+03:00
2025-12-27T00:29:00+03:00
шоубиз
россия
сша
калифорния
гэвин ньюсом
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944400897_0:186:2048:1338_1920x0_80_0_0_38dde8f9e56c8ac844b05d280510ca03.jpg
https://ria.ru/20251206/volodin-2060279849.html
https://ria.ru/20251119/gunko-2055885189.html
россия
сша
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944400897_0:161:2048:1697_1920x0_80_0_0_6fdf61e798ec159f9aeb2009d67fb872.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, калифорния, гэвин ньюсом, facebook
Шоубиз, Россия, США, Калифорния, Гэвин Ньюсом, Facebook
Аккаунт Ники Минаж в соцсети деактивировали из-за критики пропаганды ЛГБТ*

Аккаунт Ники Минаж в Instagram удалили из-за критики пропаганды ЛГБТ

© Evan AgostiniНики Минаж
Ники Минаж - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© Evan Agostini
Ники Минаж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Аккаунт американской рэп-исполнительницы Ники Минаж в соцсети Instagram* (признана экстремистской, запрещена на территории РФ) деактивирован, после того как она раскритиковала губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за пропаганду трансгендерной** повестки (движение ЛГБТ** признано экстремистским и запрещено в РФ) среди детей и предрекла конец его карьеры.
Ранее Минаж раскритиковала Ньюсома за пропаганду трансгендерной** повестки среди детей и заявила, что это станет концом его карьеры. Ньюсом в подкасте издания New York Times заявил, что "хочет видеть трансгендерных** детей", и добавил, что в США нет ни одного губернатора, который подписал бы больше законов в поддержку трансгендеров**, чем он.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Володин заявил, что у навязывающих ЛГБТ* стран нет будущего
6 декабря, 11:16
"Профиль недоступен. Возможно, ссылка недействительна или профиль удален", - говорится в сообщении, появляющемся при попытке перехода на страницу аккаунта @nickiminaj, который ранее использовался в качестве официальной страницы исполнительницы.
В октябре Ньюсом подтвердил, что после промежуточных выборов в конгресс США в следующем году рассмотрит возможность баллотироваться на президентских выборах 2028 года.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
** движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Внучка эсэсовца Гунько продвигала ЛГБТ*-ценности
19 ноября, 02:55
 
ШоубизРоссияСШАКалифорнияГэвин НьюсомFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала