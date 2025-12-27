https://ria.ru/20251227/akkaunt-2065003077.html
Аккаунт Ники Минаж в соцсети деактивировали из-за критики пропаганды ЛГБТ*
Аккаунт Ники Минаж в соцсети деактивировали из-за критики пропаганды ЛГБТ* - РИА Новости, 27.12.2025
Аккаунт Ники Минаж в соцсети деактивировали из-за критики пропаганды ЛГБТ*
Аккаунт американской рэп-исполнительницы Ники Минаж в соцсети Instagram* (признана экстремистской, запрещена на территории РФ) деактивирован, после того как она РИА Новости, 27.12.2025
Аккаунт Ники Минаж в соцсети деактивировали из-за критики пропаганды ЛГБТ*
Аккаунт Ники Минаж в Instagram удалили из-за критики пропаганды ЛГБТ
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Аккаунт американской рэп-исполнительницы Ники Минаж в соцсети Instagram* (признана экстремистской, запрещена на территории РФ) деактивирован, после того как она раскритиковала губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за пропаганду трансгендерной** повестки (движение ЛГБТ** признано экстремистским и запрещено в РФ) среди детей и предрекла конец его карьеры.
Ранее Минаж раскритиковала Ньюсома
за пропаганду трансгендерной** повестки среди детей и заявила, что это станет концом его карьеры. Ньюсом в подкасте издания New York Times заявил, что "хочет видеть трансгендерных** детей", и добавил, что в США
нет ни одного губернатора, который подписал бы больше законов в поддержку трансгендеров**, чем он.
"Профиль недоступен. Возможно, ссылка недействительна или профиль удален", - говорится в сообщении, появляющемся при попытке перехода на страницу аккаунта @nickiminaj, который ранее использовался в качестве официальной страницы исполнительницы.
В октябре Ньюсом подтвердил, что после промежуточных выборов в конгресс США в следующем году рассмотрит возможность баллотироваться на президентских выборах 2028 года.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
** движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ