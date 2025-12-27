Рейтинг@Mail.ru
21:48 27.12.2025
Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" из-за временных ограничений принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация.
"Аэропорт "Внуково". В режим временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта "Внуково" внесены коррективы. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.
Наземные службы Внуково работают в усиленном режиме
18:50
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Внуково (аэропорт)МоскваРоссия
 
 
