Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

«

"Аэропорт "Внуково". В режим временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта "Внуково" внесены коррективы. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.