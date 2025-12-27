В московских аэропортах задержали более 50 рейсов

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Более 50 рейсов задерживаются на прилет и вылет в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево" на фоне ограничений по состоянию на 18.30 мск, на запасные аэродромы ушло 24 самолета, отменено свыше 10 рейсов, выяснил корреспондент РИА Новости на основе данных онлайн-табло аэропорта.

Большая часть отмен и уходов на запасные аэродромы приходится на "Внуково", он полностью закрыт на прилет и вылет. В Шереметьево, выпускающем и принимающем самолеты по согласованию с соответствующими органами, наблюдается значительное количество задержек, но большинство из них не превышают двух часов.