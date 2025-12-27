Рейтинг@Mail.ru
В московских аэропортах задержали более 50 рейсов - РИА Новости, 27.12.2025
18:55 27.12.2025
https://ria.ru/20251227/aeroport-2065085032.html
В московских аэропортах задержали более 50 рейсов
В московских аэропортах задержали более 50 рейсов - РИА Новости, 27.12.2025
В московских аэропортах задержали более 50 рейсов
Более 50 рейсов задерживаются на прилет и вылет в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево" на фоне ограничений по состоянию на 18.30 мск, на запасные аэродромы ушло
2025-12-27T18:55:00+03:00
2025-12-27T18:55:00+03:00
В московских аэропортах задержали более 50 рейсов

Во Внуково и Шереметьево задержали более 50 рейсов на фоне ограничений

Аэропорт Шереметьево имени А. С. Пушкина. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Более 50 рейсов задерживаются на прилет и вылет в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево" на фоне ограничений по состоянию на 18.30 мск, на запасные аэродромы ушло 24 самолета, отменено свыше 10 рейсов, выяснил корреспондент РИА Новости на основе данных онлайн-табло аэропорта.
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту "Внуково" в 17.11 мск. Аэропорт "Шереметьево" осуществляет прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами с 17.06 мск.
Большая часть отмен и уходов на запасные аэродромы приходится на "Внуково", он полностью закрыт на прилет и вылет. В Шереметьево, выпускающем и принимающем самолеты по согласованию с соответствующими органами, наблюдается значительное количество задержек, но большинство из них не превышают двух часов.
Оба аэропорта сообщили о том, что пассажиры задержанных рейсов обслуживаются в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ.
