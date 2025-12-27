https://ria.ru/20251227/aeroport-2065085032.html
В московских аэропортах задержали более 50 рейсов
Более 50 рейсов задерживаются на прилет и вылет в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево" на фоне ограничений по состоянию на 18.30 мск, на запасные аэродромы ушло РИА Новости, 27.12.2025
москва
россия
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новый год
москва
россия
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Более 50 рейсов задерживаются на прилет и вылет в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево" на фоне ограничений по состоянию на 18.30 мск, на запасные аэродромы ушло 24 самолета, отменено свыше 10 рейсов, выяснил корреспондент РИА Новости на основе данных онлайн-табло аэропорта.
Росавиация
ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту "Внуково" в 17.11 мск. Аэропорт "Шереметьево
" осуществляет прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами с 17.06 мск.
Большая часть отмен и уходов на запасные аэродромы приходится на "Внуково", он полностью закрыт на прилет и вылет. В Шереметьево, выпускающем и принимающем самолеты по согласованию с соответствующими органами, наблюдается значительное количество задержек, но большинство из них не превышают двух часов.
Оба аэропорта сообщили о том, что пассажиры задержанных рейсов обслуживаются в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ
.