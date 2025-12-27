Рейтинг@Mail.ru
17:53 27.12.2025
В Шереметьево предупредили о возможных изменениях в расписании
Аэропорт "Шереметьево" предупредил пассажиров о возможных корректировках в расписании полетов на фоне введения ограничений в воздушном пространстве, следует из... РИА Новости, 27.12.2025
россия
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Россия, Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево
Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" предупредил пассажиров о возможных корректировках в расписании полетов на фоне введения ограничений в воздушном пространстве, следует из сообщения воздушной гавани.
Росавиация ввела временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта "Шереметьево" в 17.06 мск, аэропорт осуществляет прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами.
"Аэропорт Шереметьево продолжает обеспечивать прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами. Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности. Возможны корректировки в расписании полетов", - говорится в сообщении.
Ситуация в пассажирских терминалах остается спокойной, пассажиры обслуживаются согласно авиационным правилам РФ.
