В Шереметьево предупредили о возможных изменениях в расписании

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" предупредил пассажиров о возможных корректировках в расписании полетов на фоне введения ограничений в воздушном пространстве, следует из сообщения воздушной гавани.

"Аэропорт Шереметьево продолжает обеспечивать прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами. Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности. Возможны корректировки в расписании полетов", - говорится в сообщении.