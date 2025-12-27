Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов в Шереметьево - РИА Новости, 27.12.2025
20:00 27.12.2025
"Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов в Шереметьево
"Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов в Шереметьево
Авиакомпания "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов из-за временных ограничений в воздушном пространстве аэропорта "Шереметьево", сообщил... РИА Новости, 27.12.2025
"Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов в Шереметьево

"Аэрофлот" корректирует расписание рейсов из-за ограничений в Шереметьево

Пассажир возле электронного табло с информацией о рейсах в Международном аэропорту Шереметьево
Пассажир возле электронного табло с информацией о рейсах в Международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов из-за временных ограничений в воздушном пространстве аэропорта "Шереметьево", сообщил авиаперевозчик.
Росавиация ввела временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта "Шереметьево" в 17.06 мск, аэропорт осуществляет прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами.
"В связи с вводом 27 декабря временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Шереметьево Аэрофлот вынуждено корректирует расписание путем переноса времени вылета ряда рейсов. Часть рейсов, направлявшихся в Москву, перенаправлены на запасные аэродромы в Домодедово, Нижний Новгород, Казань, Саратов", - говорится в сообщении.
Перелет рейсов, отправленных на запасные аэродромы, в аэропорт назначения ожидается после получения согласования о возможности посадки в Москве, отметили в "Аэрофлоте".
В Шереметьево предупредили о возможных изменениях в расписании
